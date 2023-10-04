Son dakika haberi... İktidarın sopası RTÜK'ten Halk TV'ye ceza!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 14:58

Güncelleme: 04.10.2023 - 15:07

RTÜK, Halk TV'de yayımlanan Medya Mahallesi programına 5 kez program durdurma ve yüzde 5 para cezası verdi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK, Ayşenur Arslan’ın Medya Mahallesi programındaki İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısıyla ilgili sözleri nedeniyle Halk TV’ye 'terörün amacına hizmet' savıyla % 5 para, 5 kez de program durdurmasına oy çokluğuyla karar verdi. Karara karşı oy verdik.

Savcılığın bile Ayşenur Arslan’ın sözleri nedeniyle ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktığı ve 'suç' belirlemesi yapmadığı bir ortamda RTÜK, 'terör eyleminin , terörün amaçlarına hizmet” edildiği 'suçunu' tespit etmesi oldukça manidar. Kraldan çok kralcılığın son örneği!

EZEL AKAY'IN KONUŞMASI DA ES GEÇİLMEDİ!

RTÜK ayrıca Halk TV’ye Kültür ve Turizm Bakanlığının 60. Altın Portakal Film Festivalinden 'Kanun Hükmünde' belgeseli nedeniyle çekilmesini eleştiren yönetmen Ezel Akay’ın sözleri nedeniyle de 'eleştiri sınırını aşmaktan' yüzde 3 para cezasına oyçokluğuyla karar verdi."

NE OLMUŞTU?

Ankara'da pazar günü İçişleri Bakanlığı'na yönelik düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler sonrası hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına gazeteci Ayşenur Arslan, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Arslan'ın açıklaması şu şekildeydi:

"Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış. Ama esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden biri iddia edemem elbette. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden o kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek ben geliyorum bombalar sırtımızda tabanca belimizde mi, nedir yani?"