Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde yeni video paylaştı: 'Gerçekten de bu bir trajedidir'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan sabah 08.00'de bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu videoda, "Kış saatine geçmeyerek, bakın çocuklarımıza ne yaptılar. Türkiye’nin sabahlarını karanlığa boğdular. Gerçekten de bu bir trajedidir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah saat 8.00’de yaptığı videolu açıklamada, kalıcı yaz saati uygulamasının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değindi.
Kılıçdaroğlu, bu sabah saat 8.00’de, sosyal medya hesabında, “Türkiye’nin sabahları aydınlık olacak. Sabredin, çok az kaldı” açıklaması ile bir video yayımladı. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
Türkiye'nin sabahları aydınlık olacak. Sabredin, çok az kaldı. pic.twitter.com/QrzhlEsMMd— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 29, 2022
"BU SARAYLILARIN HER ŞEYDEN KORKMASINA ALIŞMIŞTIK..."
“Sevgili halkım. Kış saatine geçmeyerek, bakın çocuklarımıza ne yaptılar. Bu karanlıkta, bu yollara düşen; göz göze, kalp kalbe, el ele vermeye çalışan insanlarımız… Türkiye’nin sabahlarını karanlığa boğdular. Gerçekten de bu bir trajedidir.
Bu Saraylıların her şeyden korkmasına alışmıştık da gün ışığından korkmaları neyin nesidir, Allah aşkına? Hayret ediyorum. Bu cehaleti artık, bu ülke kaldıramaz oldu.
Ama ben, bu cehaletin üreteceği sonuçlar ile ilgili bir rapor hazırlattım. Biyolojik saatimizin en önemli uyaranı gün ışığıdır, sevgili halkım. Gün ışığı bir sinyaldir. Bu sinyal gelir ve fizyolojik süreçleri kontrol eden çeşitli hormonların üretimi başlar. Bunu engellerseniz hastalıklara yol açarsınız.
Bu yapılan; bozulmuş biyolojik ritim, nöro hastalıklar, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi hastalıklar için önemli bir risk teşkil ediyor. Bunlar rapor mapor bilmez, okumazlar. Kalpleri gibi zifiri karanlığa mahkûm ettiler Türkiye’yi. Bunu hemen, ama hemen; mutlaka düzelteceğiz.”
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