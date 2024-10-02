Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş için ikinci dava çağrısı

Yayınlanma: 02.10.2024 - 17:28

Güncelleme: 02.10.2024 - 17:28

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 22 sanıklı davada karar açıklandı.

Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU DAVA BURADA BİTMEDİ"

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu cinayette iki önemli soru var. Birincisi şu; Sinan Ateş'i kim öldürdü? Bugün tetikçiler cezalarını aldılar. Adalet yerini buldu ama ikinci bir sorumuz daha var. Sinan Ateş niçin öldürüldü? Bunun yanıtını henüz almış değiliz. Bu sorunun yanıtını aldığımızda gerçek katilleri, gerçek failleri, perdenin arkasındakileri de yakalamış olacağız. O nedenle bu dava burada bitmedi. Asıl faillerin bulunması, talimatların kimler tarafından verildiğinin öğrenilmesi için ikinci davayı bekliyoruz. İkinci dava bizim siyaset tarihimiz açısından da son derece önemli bir dava olacaktır."