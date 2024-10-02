Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na olay yanıt
Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na olay yanıt: Parti terbiyeme uymaz
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