Kılıçdaroğlu'ndan 'sınıf güvenliği' mesajı: Kaybedecek vaktimiz, canımız kalmadı

Yayınlanma: 04.10.2023 - 18:55

Güncelleme: 04.10.2023 - 19:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllardır biz 'sınır namustur' diyoruz, Erdoğan da çıkıp masal anlatıyor; bize söylenmedik laf, hakaret bırakmıyor. Ama gerçekler acı. Yine sınırdan geçen teröristler, yine kent merkezinde, üstelik Başkentimizde bombalı saldırı gerçekleştiriyor. Saray oyunlarını, güç kavgalarını bırakıp sınır güvenliğini sağlayın. Kaybedecek vaktimiz, canımız kalmadı" dedi.

Yıllardır biz “Sınır namustur” diyoruz, Erdoğan da çıkıp masal anlatıyor; bize söylenmedik laf, hakaret bırakmıyor. Ama gerçekler acı… Yine sınırdan geçen teröristler, yine kent merkezinde, üstelik Başkentimizde bombalı saldırı gerçekleştiriyor.



Saray oyunlarını, güç… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 4, 2023

FİDAN’IN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da gerçekleşen terör saldırısının faillerinin Suriye’den geçerek Türkiye’ye geldiğini söylemişti. Fidan, “İstihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye’den geldikleri, burada (Suriye’de) eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur” ifadelerini kullanmıştı.