Kılıçdaroğlu'ndan 'sınıf güvenliği' mesajı: Kaybedecek vaktimiz, canımız kalmadı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sınırların güvenliğinin sağlanması için çağrı yaptı. CHP lideri, "Saray oyunlarını, güç kavgalarını bırakıp sınır güvenliğini sağlayın" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllardır biz 'sınır namustur' diyoruz, Erdoğan da çıkıp masal anlatıyor; bize söylenmedik laf, hakaret bırakmıyor. Ama gerçekler acı. Yine sınırdan geçen teröristler, yine kent merkezinde, üstelik Başkentimizde bombalı saldırı gerçekleştiriyor. Saray oyunlarını, güç kavgalarını bırakıp sınır güvenliğini sağlayın. Kaybedecek vaktimiz, canımız kalmadı" dedi.
Yıllardır biz “Sınır namustur” diyoruz, Erdoğan da çıkıp masal anlatıyor; bize söylenmedik laf, hakaret bırakmıyor. Ama gerçekler acı… Yine sınırdan geçen teröristler, yine kent merkezinde, üstelik Başkentimizde bombalı saldırı gerçekleştiriyor.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 4, 2023
Saray oyunlarını, güç…
FİDAN’IN AÇIKLAMASI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da gerçekleşen terör saldırısının faillerinin Suriye’den geçerek Türkiye’ye geldiğini söylemişti. Fidan, “İstihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye’den geldikleri, burada (Suriye’de) eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur” ifadelerini kullanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın tüm programları iptal edildi
- Tecavüz dosyası kapatılmak isteniyor!
- Sancaktepe'de cesetleri bulunan 3 kardeşin son anları...
- Kürsüden Hakan Fidan'ı işaret etti
- Kendini patlatan teröristin kimliği belli oldu
- Ünlü oyuncunun evlat acısı! 28 aylık oğlu kurtarılamadı
- Merdan Yanardağ hakkında karar!
- Ezgi Mola'nın bebeğinin adını ağzından kaçırdı
- Telefonu yurtdışından getirip, harç yatıranlar dikkat!
- EURO 2028'in ev sahibi belli oldu!