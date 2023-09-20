Kılıçdaroğlu'ndan talimat: 'Seçime odaklanalım'

Yayınlanma: 20.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2023 - 04:00

CHP’de önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan merkez yönetim kurulunda partinin gergin geçen il kongreleri ve kurultay süreci ele alındı. Edinilen bilgilere göre toplantıda Kılıçdaroğlu’nun kavgalı geçen kongrelere ilişkin “Bu görüntülerin bir daha olmaması için gerekli önlemleri alalım” dediği öğrenildi. Yaşanan kavgalara ilişkin konuşan parti kurmayları da “Bu genel başkanımızla ya da genel merkezle ilgili bir şey değil. ‘Blok liste mi olsun, çarşaf liste mi olsun?’ konusunda anlaşmazlıklar oluyor. Bunu kendi aralarında uygarca konuşmaları gerekiyor. Başka partilerde daha büyük kavgalar oluyor. Bir heyet oluşturulacak. Bu heyet görüntüleri izleyecek. Tanıklarla konuşulacak. Sonunda da sorumlular hakkında işlem yapılacak” değerlendirmesini yaptı.

MYK’nin kurultay için 5 Kasım’ı önerdiği ve bu tarihin gelecek hafta salı günü yapılacak PM toplantısında ele alınacağı öğrenildi. Kurultaya ilişkin bilgi veren MYK üyeleri, “Daha erken olabilse daha erken yapmayı isteriz. Ancak il kongrelerinin itiraz süreleri olacak. O nedenle olabilecek en erken tarih 5 Kasım” dedi.

Parti içi tartışmaları bir an önce bitirmek istediklerini söyleyen CHP kurmayları, şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’nin ciddi sorunları var. Ekonomideki durum ortada. Bunun dışında Türkiye; Hindistan’ı Ortadoğu ve Avrupa’ya bağlayacak yeni ticaret yolunun dışında bırakıldı. İktidarın içinde ciddi kavgalar var. Mafya babası diye tabir edilen birisi tutuklandı ve bunun siyasi uzantılarının eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya uzandığı söyleniyor. Ancak bunların konuşulması yerine CHP konuşuluyor. Bunu aşabilmemiz için de bizim kurultay sürecini tamamlamamız gerekiyor. Süreci hızla tamamlayıp ülkenin gerçek sorunlarına ve yerel seçime odaklanmak istiyoruz.”

MİLLETVEKİLLERİ KAMPA GİRECEK

Partinin kurultay sürecinden sonra tüzük kurultayının toplaması bekleniyor. MYK üyeleri, “Tüzük çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda bir tüzük kurultayını da toplamak istiyoruz. O da olağan kurultaydan bir iki hafta sonra olabilir. Parti programı için de çalışmalar sürüyor. Program, tüzük gibi değil. Daha kapsamlı bir çalışma olduğu için vakit alacaktır” dedi. Partinin milletvekillerinin de 22-24 Ekim tarihleri arasında da Meclis’in yeni yasama yılı için kampa gireceği öğrenildi.