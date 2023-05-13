Kılıçdaroğlu'nun açıklaması üzerine Adalet Bakanlığı'ndan Fethullah Gülen açıklaması

Yayınlanma: 13.05.2023 - 10:00

Güncelleme: 13.05.2023 - 10:55

Adalet Bakanlığı, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in ABD'den iadesi konusuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

"FETÖ elebaşı hakkında 15 Temmuz 2016’daki hain darbe teşebbüsünün hemen ardından 19 Temmuz 2016 tarihinde ilk iade talepnamesi gönderilmiş,19 Temmuz 2017 ve 3 Kasım 2017 tarihlerinde olmak üzere toplam 7 ayrı iade talepnamesi ABD makamlarına gönderilmiştir. FETÖ elebaşının 27 suçtan iadesi istenmiştir."

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı canlı yayın programında Gülen'in iadesine ilişkin "Erdoğan, FETÖ elebaşının iadesini talep etmedi. Biz edeceğiz" demişti.