Kılıçdaroğlu'nun gizli ziyaretine ilişkin CHP'den ilk açıklama!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 11:08

Güncelleme: 25.10.2023 - 11:49

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hafta sonu İstanbul'da DEVA Partisi’nin bazı ilçe başkanlarıyla gizlice görüştüğü iddia edildi.

DEVA Partili isimlerin bu görüşmeden sonra bugün partiden istifa edeceği öğrenilirken Kılıçdaroğlu’nun görüştüğü DEVA Partili bazı ilçe başkanlarının CHP’ye katılması karşılığında DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman’a belediye başkanlığı verileceği iddia edildi.

"YAKIŞMADI KEMAL BEY"

Söz konusu görüşmeye DEVA Partisi Genel Merkezi’nden de tepki geldi. Partinin Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, DEVA Partili isimlerin bu görüşmeden sonra partiden istifa edeceğine ilişkin iddiaların yer aldığı paylaşımı alıntılayıp, "Yazık. Yakışmadı Kemal Bey." sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Şahin ayrıca, gazeteci Sema Kızılarslan'a yaptığı açıklamada, DEVA Partililerin istifa kararı aldığı iddialarını da doğruladı.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Söz konusu ziyarete ilişkin CHP'den ilk açıklama geldi.

Ankara Milletvekili Murat Emir, duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Sağın ıskartaya çıkmış, siyasi yaşamını tüketmiş aktörlerine partimizin önemli koltukları ikram edilerek sağdan oy alamayacağımızın onlarca örneğini yaşayarak gördük. Yerel seçim öncesinde Deva partili ilçe başkanlarının partimize devşirilmesinin arka planında siyasal/ideolojik bir yakınlaşma olduğunu düşünmek için hiç bir nedenimiz yok. Yeni bir '39 vekil vakası' hazırlığının yapıldığından kaygılıyız. Partimiz bir evvel kendi ilkelerine ve değerlerine dönmek zorundadır. Değişim şarttır."