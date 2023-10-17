Kılıçdaroğlu’nun önerisi genel başkan seçimine yönelik değil: 'Mahalle delegesi kalkacak'
Partisinin tüzük değişikliği çalışmalarına ilişkin konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Delege sistemini kaldıracağız. Ciddi çatışmalara, çekişmelere yol açıyor, sonra bu kalıcı hale geliyor ve bir sürü sorun yaratıyor. ‘Üyeler gelsinler seçsinler’ diyeceğiz, delege sistemini kaldıracağız” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, konunun detaylarını Cumhuriyet’e anlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin yerel yönetimler marmara bölge toplantısında tüzük değişikliği çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Partinin tartışılan delege sistemine değinen Kılıçdaroğlu, “Delege sistemini kaldıracağız. Ciddi çatışmalara, çekişmelere yol açıyor, sonra bu kalıcı hale geliyor ve bir sürü sorun yaratıyor. ‘Üyeler gelsinler seçsinler’ diyeceğiz, delege sistemini kaldıracağız” ifadelerini kullandı.
Parideki tüzük değişikliği çalışmalarını yürüten CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, konunun detaylarıyla ilgili Cumhuriyet’e konuştu.
‘TARTIŞMA ÇIKIYOR’
Genel başkanın tamamen parti üyeleriyle seçildiği bir değişiklik önermediklerini söyleyen Emre, “Mahalle delege seçimlerinde çok tartışma çıkıyor. Oralarda bile bölünmeler oluyor. Mahalle delegeleri ilçe başkanını, delegelerini ve yönetimini seçiyor. Biz diyoruz ki örneğin bir mahallede 6 bin üye mi var? Bunların hepsi ilçe başkanını, yönetimini, delegelerini seçsin. İlk seçimi böyle yapalım. Ondan sonra il başkanını bu delegeler seçsin” dedi.
Yani önerilen modele göre Kılıçdaroğlu kurultayda tekrar seçilirse 25-26 Kasım’da tüzük değişikliği için bir tüzük kurultayı toplayacak. Orada “mahalle delegesi” kavramını kaldırmayı önerecek.
Bunun yerine ilçelerin yönetimini ve delegelerini o ilçedeki üyeler seçecek. Üyelerin seçtiği il delegeleri, kurultay delegelerini seçecek. Böylece kurultayda yine tüm üyelerin katıldığı bir genel başkanlık seçimi yerine, sadece delegelerin oy verdiği bir seçim olacak.
Bu modeli denedikten sonra
tüm üyelerin katılımıyla bir
genel başkanlık seçiminin
de denenebileceğini
söyleyen Emre, “Ama
önce nasıl olduğunu
ilçelerde görmek
gerekir” dedi.
‘ÖNSEÇİM GÜÇLENDİRİLECEK’
Partide mevcut yönetimin tüzük değişikliği kapsamındaki diğer önerileri de şöyle:
“Adayların yarısının
kadın yarısının erkek olduğu
fermuar sistemi gelecek. Engelli
kotası gelmesi de tartışılacak.
Milletvekilleri için üç dönem sınırı
olacak. Genel sekreterlik yapısı
güçlendirilecek. Aday
belirleme sürecinde tüzükte
yer alan önseçim maddesinin
uygulanmasını güçlendirecek
öneriler sunulacak. Düzenli aidat
ödeyen üyeler milletvekillerini,
belediye başkanlarını, belediye
meclisi üyelerini, il başkanlarını
önseçimle seçecek.”
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