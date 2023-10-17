Kılıçdaroğlu’nun önerisi genel başkan seçimine yönelik değil: 'Mahalle delegesi kalkacak'

Yayınlanma: 17.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2023 - 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin yerel yönetimler marmara bölge toplantısında tüzük değişikliği çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Partinin tartışılan delege sistemine değinen Kılıçdaroğlu, “Delege sistemini kaldıracağız. Ciddi çatışmalara, çekişmelere yol açıyor, sonra bu kalıcı hale geliyor ve bir sürü sorun yaratıyor. ‘Üyeler gelsinler seçsinler’ diyeceğiz, delege sistemini kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Parideki tüzük değişikliği çalışmalarını yürüten CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, konunun detaylarıyla ilgili Cumhuriyet’e konuştu.

‘TARTIŞMA ÇIKIYOR’

Genel başkanın tamamen parti üyeleriyle seçildiği bir değişiklik önermediklerini söyleyen Emre, “Mahalle delege seçimlerinde çok tartışma çıkıyor. Oralarda bile bölünmeler oluyor. Mahalle delegeleri ilçe başkanını, delegelerini ve yönetimini seçiyor. Biz diyoruz ki örneğin bir mahallede 6 bin üye mi var? Bunların hepsi ilçe başkanını, yönetimini, delegelerini seçsin. İlk seçimi böyle yapalım. Ondan sonra il başkanını bu delegeler seçsin” dedi.

Yani önerilen modele göre Kılıçdaroğlu kurultayda tekrar seçilirse 25-26 Kasım’da tüzük değişikliği için bir tüzük kurultayı toplayacak. Orada “mahalle delegesi” kavramını kaldırmayı önerecek.

Bunun yerine ilçelerin yönetimini ve delegelerini o ilçedeki üyeler seçecek. Üyelerin seçtiği il delegeleri, kurultay delegelerini seçecek. Böylece kurultayda yine tüm üyelerin katıldığı bir genel başkanlık seçimi yerine, sadece delegelerin oy verdiği bir seçim olacak.

Bu modeli denedikten sonra tüm üyelerin katılımıyla bir genel başkanlık seçiminin de denenebileceğini söyleyen Emre, “Ama önce nasıl olduğunu ilçelerde görmek gerekir” dedi.



‘ÖNSEÇİM GÜÇLENDİRİLECEK’



Partide mevcut yönetimin tüzük değişikliği kapsamındaki diğer önerileri de şöyle:

“Adayların yarısının kadın yarısının erkek olduğu fermuar sistemi gelecek. Engelli kotası gelmesi de tartışılacak. Milletvekilleri için üç dönem sınırı olacak. Genel sekreterlik yapısı güçlendirilecek. Aday belirleme sürecinde tüzükte yer alan önseçim maddesinin uygulanmasını güçlendirecek öneriler sunulacak. Düzenli aidat ödeyen üyeler milletvekillerini, belediye başkanlarını, belediye meclisi üyelerini, il başkanlarını önseçimle seçecek.”

