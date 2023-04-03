Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek için bağış kampanyası başlatıldı

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 19:59

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 19:59

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşlar için üç ayrı bankada açılan hesaplar bugün kamuoyuna duyuruldu.

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için YSK kararı uyarınca; bağış yapmak isteyen yurttaşlar 7 bin TL’ye kadar makbuz karşılığında elden de bağış yapabilecek. Vatandaşlar, 7 bin TL ve üzeri bağışlarını duyurulan banka hesap numaralarına yatırabilecek. İsteyen her Türk vatandaşı 20, 50 TL bile olsa miktarına bakılmaksızın, doğrudan banka hesabına da bağış yapabilecek. Yine YSK kararı uyarınca yalnızca T.C. vatandaşı gerçek kişilerin katılabileceği yardım kampanyasına her bir tur için, her yurttaş en fazla 55 bin 598 TL bağışta bulunabilecek. Döviz cinsinden yapılacak bağışlar için de yine üst sınır olarak 55 bin 598 TL karşılığı döviz kabul edilebilecek.

Bağış kampanyasının şartları ise şöyle:

Sadece T.C. vatandaşı olan gerçek kişiler bağış yapabilecek.

Yurt dışından yapılacak bağışlar için de T.C. vatandaşlığı şart olacak.

Yabancı devletler, uluslararası kuruluşlar, tüzel kişiler, T.C. uyrukluğunda olmayan gerçek kişiler bağış yapamayacak.

Bir kişi, her bir adaya, her bir tur için en fazla 55 bin 598 TL bağış yapabilecek. (üst sınır)

Bağış prensip itibariyle adayın banka seçim hesaplarına yapılacak. Ancak 7 bin TL’ye kadar makbuz karşılığı elden bağış yapmak da mümkün olacak. 7 bin TL üstü bağışlar banka hesaplarına yapılacak. İsteyen vatandaşlar 10 TL, 20 TL gibi tutarları dahi banka hesaplarına gönderebilecek.

Döviz cinsinden de bağış yapılabilecek. Ancak, bu durumda bağış üst sınırı yine 55 bin 598 TL’nin döviz karşılığı tutar olacak. Üst sınırın geçilip geçilmediğinin tespitinde bağışın yapıldığı günden bir önceki gün Resmi Gazete'de ilan edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) efektif satış kuru dikkate alınacak.

Bankalarda yurt içinde bağış tutarları üzerinden herhangi bir ad altında masraf alınmayacak.

BEŞ AYRI BANKA HESABI

Bağış ve yardım kampanyası için üç ayrı bankada açılan hesap numaraları ise şe şekilde: