Kılıçdaroğlu'nun sözlerine 'gülerek' karşılık veren Buket Aydın altılı masa liderlerine seslendi: 'Bilinmezlik silsilesi...'

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 15:07

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 15:08

Bir dijital platformda program yapan sunucu Buket Aydın, altılı masayı hedef alan konuşmasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Aydın, altılı masada birçok tutarsızlığın ve belirsizliğin olduğunu savundu, "Devlet yönetimi bu, pikniğe gitmiyorlar. Bu tür konuları hiç konuşmuyorlar. Bir kez konuştular, konuşunca kavga ettiler, Nasıl bir yönetim şekli olacak?" diye sordu.



Aydın konuşmasında şunları söyledi:

"CHP'nin Ayasofya'yı tekrar müzeye döndürmek istediğini biliyoruz. Altılı masadaki diğer liderler, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener siz buna ne diyeceksiniz? Bu görüşte olduğunuzu düşünmüyorum. Meral Akşener, 'Tekrar İstanbul Sözleşmesi'ne döneceğiz' dedi. Diğerleri ne diyecek? Tüm liderleri konuk ettim daha önce. HDP'ye cumhurbaşkanı yardımcılığı verilirse Meral Akşener nasıl bir tavır sergileyecek çok merak ediyorum."

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN GERİ GETİRİLMESİNE TEMEL BEY NE DİYECEK?"

"Mesela İstanbul Sözleşmesi, Meral Akşener tekrardan geri getirileceğini söyledi. Temel Karamollaoğlu ne cevap verecek buna?

Hepsine LGBTİ+ sorusunu sormuştum. Kemal Kılıçdaroğlu LGBTİ+'ların Türk aile toplumunu tehdit eden bir durum olmadığını düşünüyor. Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Akşener'in böyle baktığını düşünmüyorum."

"HDP OPERASYONLARA KARŞI ÇIKSA AKŞENER NE DİYECEK?"

"Veya gelelim HDP'ye bir bakanlık verilirse günün sonunda bir anlaşma çıkarsa sayın Akşener nasıl bir tavır sergileyeceksiniz?

Her şey seçilene kadar değil. Bizim halkımız çok enterasan. Anti Erdoğancılık var, o olmasın da ne olursa olsun. Sen nasıl bir şeyle karşı karşıya geleceğini düşünüyor musun? Devlet yönetimi bu, pikniğe gitmiyorlar. Bu tür konuları hiç konuşmuyorlar. Bir kez konuştular, konuşunca kavga ettiler, İYİ Parti masadan kalktı. Sorun çıkınca ekle Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu. Nasıl bir yönetim şekli olacak?

Ali Babacan'ın ekonomi konusundaki tavrı ortada. 'Yine ben yapacağım' diyor. Ya Kılıçdaroğlu'nun kurmayları ters düşerse ne olacak? Suriye sorununu başımıza çıkaran kişi Davutoğlu, deniyor. Şimdi diyelim ki Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu ters düştü, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Tehdit içeren unsurlarla ilgiil operasyon yapılıyor, HDP durdurmak istiyor. Böyle bir durumda diğer partiler, özellikle İYİ Parti ne diyecek? Eğitim sistemi, mesela imam hatipler konusunda anlaşmaya varacaklar mı?"

"BİLİNMEZLİK SİLSİLESİ"

"Bilinmezlik silsilesi... Altılı Masa cumhurbaşkanı adayını belirleyebildi ya, bu konularda ortak fikir elde edebiliyor mu? Parlamenter sisteme dönmek 3 yılı bulur diyorlar. Hani hemen geçecektiniz? Hukuki olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun şu an görev almasının mümkün olmadığını söylüyorlar, belediye başkanlığından istifa etmeleri gerektiğini söylüyorlar. 2024'ün Mart'ına kadar mümkün değil. Yine onlarla devam edebilirsiniz ama o zaman da söz verdiğiniz şeyi tutmamış olmuyor musunuz?"

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimleri öncesinde sürecinde Kanal D’de Buket Aydın’ın konuğu olmuştu. Programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin’i kesinlikle kazanacağını belirtmişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri üzerine de Buket Aydın, Kılıçdaroğlu'na gülerek karşılık vermişti ve o dönem Aydın'ın tavrı sert bir şekilde eleştirilmişti.

2021 yılında başka bir haber kanalında yeniden Kılıçdaroğlu'nu ağırlayan Buket Aydın'a Kılıçdaroğlu, 'Sizden güzel bir kahkaha bekliyorum. Güzel gülüşünüz bize şans getirdi' göndermesini yapmıştı.

