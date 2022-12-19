Kimlere mesaj verildi? Erdoğan ve Mehmet Şimşek fotoğrafının perde arkası...

19 Aralık 2022 Pazartesi, 10:13

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılış yapıldı. Törene katılanlar arasında yer alan bir isim ise dikkat çekiciydi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in törende Erdoğan ile görüntülenmesi, "Mehmet Şimşek ekonominin başına mı geçecek?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Halk TV yazarı Barış Soydan, arka planda yaşananları Ankara'daki kaynaklarına sorduğunu belirttiği yazısında kulislerde böyle bir bilgi ve beklentinin olmadığını söyledi.

Soydan yazısında "Erdoğan’ın Şimşek’i yanına alması, bir değişiklikten ziyade “karşı tarafa” geçmediği/geçmeyeceği yönünde bir mesaj olarak görülüyor" dedi.

Soydan, şöyle devam etti:

Mehmet Şimşek’i Erdoğan’la birlikte gösteren fotoğraftan çıkan başka mesajlar da var.

? Tabana "Ekonomi politikalarında gerekirse geri vites yapabilirim" mesajı.

AKP tabanı enflasyondan rahatsız. Önemli bir kısmı buna başkanlık döneminde uygulanan, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin sözüyle “Heteredoks” ekonomi politikalarının neden olduğunu biliyor. Erdoğan Mehmet Şimşek’le bu kesime, yeniden seçilirse AKP’nin ilk dönemindeki ekonomi politikalarına dönebileceği mesajı verdi.

? Parti içinde Nebati'nin değiştirilmesini isteyenlere "Olabilir, ama kontrol bende" mesajı.

Binali Yıldırım, Hayati Yazıcı gibi AKP’nin ağır toplarının ekonomi yönetiminde değişiklik istediği yönündeki iddialar ne zamandır konuşuluyor. Mehmet Şimşek’in Erdoğan’la aynı kareye girmesi onlara da bir mesaj.

ALBAYRAK EKİBİNE MESAJ

? Albayrak ekibine "Alternatifim Şimşek" mesajı…

Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan apansız istifa etmesinden bu yana ortada görünmüyor ama onun atadığı isimlerin ekonomi yönetiminde etkili olmaya devam ediyor. Mehmet Şimşekli fotoğraf, Albayrak ve ekibine de mesaj.

? Mehmet Şimşek’in farkında olmadan verdiği mesaj: "Yeni bir kariyer oluşturamadım. Siyasete ve siyasetçi kimliğime geri döndüm."

Şimşek’in uluslararası finans kuruluşlarından teklifler aldığı, çok büyük bir İslami fonun yöneticiliğini üstlendiği söyleniyordu. Aslında siyaset öncesinde uluslararası yatırım bankası Merrill Lynch’te görev yapan Şimşek’in benzeri bir göreve geri döneceği yönündeki beklenti saçma değildi. Ama bu gerçekleşmedi. Mehmet Şimşek’in görev aldığı İslam Kalkınma Bankası bünyesindeki Transform Fund’ın işlevi, İslam Kalkınma Bankası’nın amaçları doğrultusunda sivil toplum kuruluşları dahil çeşitli platformlara destek sağlamak ve gündem oluşturmakla sınırlı. Mehmet Şimşek burada “Board Of Trustees” üyesi. Vakıf mütevelli heyeti üyeliği olarak Türkçeye çevirebiliriz. Yoğun bir görev değil, bir nevi gönüllü danışmanlık...