'Kimsesiz çocuklara bağışlanan kıyafetleri yağmaladılar'

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle hazırladığı soru önergesini Meclis'e sunan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Adana Huzurevi ve buranın bağlı olduğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile alakalı skandal iddialar bitmek bilmiyor. 2024 yılı içinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne ait siyah plakalı resmi bir araçta uyuşturucu yakalandığına yönelik iddiaların basına yansımasının ardından buraya bağlı olan Adana Huzurevi'nin Müdürü N.B. ile bazı çalışanların da yolsuzluk operasyonunda adli işlem görüp görevden alındığı ortaya çıkmıştı. Bu akıl almaz iddiaların odağındaki görevlileri kimin koruyup kolladığı, neden bu tip vahim olaylara göz yumulduğu kamuoyunca merak ediliyor. Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlardaki yolsuzluk ve usulsüzlük hakkında yürütülen adli ve idari soruşturmaların akıbeti bir türlü öğrenilemiyor. Çünkü, üzerinden 7-8 ay geçmesine rağmen neticelenen bir konu henüz yok. Bu işin takipçisi olacağımızın, kamu kaynaklarının, yaş almış büyüklerimizin ve tüyü bitmemiş yetimlerin haklarını korumak için mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.

VAHİM ÖTESİ SKANDALLAR

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un önergesinde vahim skandallar tek tek anlatılırken bakanlığın şu sorulara yanıt vermesi istendi:

"1- Adana Huzurevinde kalmakta olan yaşlılar için kullanılan hasta bezlerini piyasa fiyatının üzerinde fiyatla satın alan, alınmayan ürünlerin faturasını ödemeye çalışan ve kamu kuruluşunu milyonlarca lira zarara uğrattığı iddia edilen N. B. müffettişler tarafından kuruluş müdürlüğü görevinden alınmıştı. Ancak 7-8 ay geçmesine rağmen soruşturma sonucu hala ortaya çıkmadı. Aynı soruşturma dosyasında ismi geçen eski kuruluş müdürü S.G.'in eşinin yakını olan bir bakan yardımcısının dosyaya müdahalesi ile yolsuzluk soruşturmasının kapatılmaya çalışıldığı iddiası doğru mudur? Yolsuzluk soruşturmasını kapatmaya çalışan var mıdır, varsa bunlar kimlerdir?

2- Adana Huzurevine Kuruluş Müdürü N.B. döneminde baklava, toprak, fidan gibi değişik malzemeler alınarak kuruluşa kırtasiye malzemesi olarak fatura kestirildiği ortaya çıkmıştır. Bir giyim mağazasından 199 bin liralık temizlik, çerez, züccaciye alışverişi yapılmış, fatura giyim malzemesi olarak kestirilmiştir. Alınmadığı halde 357 bin liralık fatura kesilerek devlet zarara uğratılmıştır. Bu vahim skandalla ilgili bilginiz var mıdır, adli ve idari bir soruşturma açılmış mıdır?

3- Adana Çocuk Evleri Sitesi’ne 18 ve 28 Nisan 2025 tarihlerinde Kızılay aracılığıyla bir giyim firması tarafından, bir TIR dolusu kıyafet bağışı yapılmıştır. Bu kıyafetler kuruluş idarecilerinin bilgisi dahilinde çalışanlar tarafından kurum dışına çıkarılarak evlerine götürülmüş müdür? Bu durumla ilgili ne gibi bir adım atılmıştır?

4- Aynı olayla ilgili, çalışanların öksüz ve yetim çocuklara bağışlanan kıyafetleri aralarında paylaşma kavgası etmişlerdir. 28 Nisan'da saat 12.0 ile 13.00 arasında, kurumun voleybol sahası civarında gri renkli bir otomobil ile beyaz renkli bir başka otomobile giyim eşyası yüklendiği, 1 Mayıs'ta da saat 09.00-10.00 arası bir personel tarafından kıyafetlerin özel araç ile kurum dışına çıkarıldığına ilişkin olay kamuoyunun gündemine gelmiştir. Güvenlik kamerasına da yansıyan bu vahim olaylarla ilgili soruşturma açıldığı ancak güvenlik kamera kayıtlarının silinmesi girişimi doğru mudur? Kimsesiz çocuklar için bağışlanan kıyafetleri yağmalayan bu kişilerin hak ettiği cezayı alması için ne beklenmektedir?"