Kiralık ev bulamayan tarikat yurduna!

Yayınlanma: 05.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.09.2023 - 04:00

Uluslararası emlak şirketi “Knight Frank”ın “Küresel Konut Fiyat Endeksi” de acı tabloyu gözler önüne serdi. Söz konusu endeks kapsamında 56 ülke arasında 2023’ün ilk çeyreğinde 2022’nin aynı dönemine göre en yüksek artış yüzde 132.8 oranla Türkiye’de oldu.

ANKARA'DA LİDER!

Endeks kapsamında dünyadaki 150 kentteki artışlar da incelendi. Verilere göre dünyada en fazla artışın yaşandığı kent yüzde 135.3 oranla Ankara olarak kaydedildi. Ankara’da ise ağustos itibarıyla ortalama konut kira değeri 13 bin 484 lira oldu. Araştırmada Ankara’yı yüzde 133’lük oranla İzmir ve yüzde 127.3 oranla İstanbul takip etti.

‘KRİZ KAPIDA’

8’i devlet olmak üzere, 21 üniversiteye ev sahipliği yapan başkentte konut kira artışları ise velileri düşündürüyor. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir veliler ve öğrencilerden sürekli yardım mesajları aldığını belirterek “Ciddi bir kriz söz konusu. Çözüm için gerekli olan devlet yurtları ise yaraya merhem olamaz” dedi. Artışların bu dönem içerisinde ciddi bir barınma krizine neden olacağı uyarısında bulunan Emir, sorunun çözümü için yurt kapasitesinin artırmasına dikkat çekerek “20 yılda barınma sorununun çözülmesi gerekir. Öğrencileri tarikat yurtlarına yönlendirmek için yurt sorununu çözmek istemiyorlar” diye konuştu.