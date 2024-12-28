Kırıkhan’da istismara uğrayan 12 yaşındaki çocuğun kuzenleri de şikâyetçi oldu

Yayınlanma: 28.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.12.2024 - 04:00

Hatay Kırıkhan’da 12 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığı ileri sürüldü. Hazırlanan iddianamede, eniştesi Mehmet B’nin H.U’yu ders çalıştırma bahanesiyle istismar ettiği belirtilirken H.U’nun akrabası C.K. (22) ve İ.K’nin (23) de sanık hakkında zamanında benzer cinsel istismar eylemlerinden ötürü şikâyetçi olduğu belirtildi.

Mehmet B. hakkında açılan dava geçen hafta görüldü. Duruşmada H.U., sanığın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve “Bunları kimseye söyleme” dediğini dile getirdi. İ.K. ise “sanığın bana karşı hatırladığım ilk eylemi 8-9 yaşlarındaydı” dedi. C.K. de “Sanığın bana karşı cinsel istismarda bulunduğuna dair hatırladığım ilk olay ilkokul beşinci sınıfa gittiğim seneydi” ifadelerini kullandı.

‘TUTUKLANMASI GEREKİRDİ’

Sanık Mehmet B. savunmasında iddiaları reddederek “Hiçbir ortamda tek başıma kalmadım, evlerine gitmedim” dedi. Sanık tutuksuz olarak yargılanırken duruşma 14 Mart tarihine ertelendi.

Cumhuriyet’e konuşan H.U. ve ailesinin avukatı Bedi Uçar, “Olay H.U’nun rehberlik öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktı. Savcının tutuklama talebine rağmen mahkeme başkanı tutuklama talebini reddetti. Üç mağdura rağmen bu adamı bıraktılar. Gerçekten adaletsizlik” dedi.

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu da davanın takipçisi olduklarını açıkladı. Mullaoğlu, “Genel başkanımız da olayı çok yakından takip ediyor” ifadelerini kullandı.