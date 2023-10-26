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Kırklareli'nde kamyonet kasasında 51 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde kamyonet kasasında 51 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 09:19
Kırklareli'nde kamyonet kasasında 51 düzensiz göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Kofçaz ilçesi yolunda şüphelendiği kamyoneti durdurdu.

Kamyonetin kasasında İran, Irak, Afganistan ve Pakistan uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.


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