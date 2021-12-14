Kırşehir'de IŞİD operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de terör örgütü IŞİD ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu 9 zanlı gözaltına alındı.

AA
14 Aralık 2021 Salı, 11:05
Kırşehir'de IŞİD operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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Kırşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, kent merkezinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 Iraklı şüpheli yakalandı.

İkametlerdeki aramalarda, zanlıların, IŞİD'in Irak'taki yapılanmasında farklı birimlerde görev aldıklarına dair fotoğraf ve belgeler ele geçirildiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi, Kırşehir Adliyesine sevk edildi.


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