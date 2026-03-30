Kızıldere anmasına 'Sovyetler dağıldı' diyerek müdahale: Çok sayıda gözaltı var!

Kızıldere anmasına 'Sovyetler dağıldı' diyerek müdahale: Çok sayıda gözaltı var!

30.03.2026 18:14:00
Kızıldere anmasına 'Sovyetler dağıldı' diyerek müdahale: Çok sayıda gözaltı var!

Kızıldere Katliamı’nın yıldönümünde anma yapmak için Kızıldere'ye gitmek üzere yola çıkan DGD üyelerine jandarma müdahale etti. Müdahale sırasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kızıldere Katliamı’nın 54. yıldönümünde, Mahir Çayan ve yoldaşlarını anmak için Kızıldere'ye gitmek üzere yola çıkan Devrimci Gençlik Dernekleri üyeleri jandarma engeliyle karşılaştı. 

Kızıldere yolundaki otobüsleri jandarma tarafından Zile-Turhal yolunda durdurulan DGD üyeleri bunun üzerine yürüyüşe geçti.

"Kızıldere emperyalizme karşı mücadele çağrımızdır! Onlar sözümüz devrim olacak!" yazılı pankartla, yürüyüşlerine devam etmeyen isteyen gruba valiliğin aldığı "yasak" kararı nedeniyle izin verilmedi. Grubun kararlı davranışı üzerine jandarma gruba copla müdahale etti. 

Müdahale sırasında jandarma komutanının gençlere "Sovyetler Birliği dağıldı arkadaşlar!" diyerek seslenmesi dikkat çekti. 

Müdahale sırasında 78 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

