Kızıldere anmasına 'Sovyetler dağıldı' diyerek müdahale: Çok sayıda gözaltı var!

Kızıldere Katliamı’nın 54. yıldönümünde, Mahir Çayan ve yoldaşlarını anmak için Kızıldere'ye gitmek üzere yola çıkan Devrimci Gençlik Dernekleri üyeleri jandarma engeliyle karşılaştı.
Kızıldere yolundaki otobüsleri jandarma tarafından Zile-Turhal yolunda durdurulan DGD üyeleri bunun üzerine yürüyüşe geçti.
"Kızıldere emperyalizme karşı mücadele çağrımızdır! Onlar sözümüz devrim olacak!" yazılı pankartla, yürüyüşlerine devam etmeyen isteyen gruba valiliğin aldığı "yasak" kararı nedeniyle izin verilmedi. Grubun kararlı davranışı üzerine jandarma gruba copla müdahale etti.
Müdahale sırasında jandarma komutanının gençlere "Sovyetler Birliği dağıldı arkadaşlar!" diyerek seslenmesi dikkat çekti.
Müdahale sırasında 78 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Jandarma komutanı, Mahir Çayan ve yoldaşlarını anmak isteyen gençlere böyle yanıt verdi:— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) March 30, 2026
