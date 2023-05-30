KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
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