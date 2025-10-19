Cumhuriyet Gazetesi Logo
KKTC sandık başında: Yeni cumhurbaşkanı kim olacak?

KKTC sandık başında: Yeni cumhurbaşkanı kim olacak?

19.10.2025 09:47:00
Güncellenme:
AA DHA
Takip Et:
KKTC sandık başında: Yeni cumhurbaşkanı kim olacak?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) seçimin ilk turunda 7 aday yarışıyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçime bağımsız aday olarak katılıyor. Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi, 18.00’e kadar sürecek.

218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak. İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı seçilecek.

Image

7 ADAY YARIŞIYOR

5'i bağımsız 7 adayın yarıştığı seçimin ilk turundaki oy pusulasında sıralama şöyle:

"Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8."

Image

Pusulada 7'nci sırada yer alan Hüseyin Gürlek, dün Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

İlgili Konular: #Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti #Ersin Tatar #seçimler

İlgili Haberler

Adana'dan Kıbrıs'a 'şüpheli sevkıyat' iddiası... Gazze'ye düşen bombalar İncirlik'ten mi gidiyor?
Adana'dan Kıbrıs'a 'şüpheli sevkıyat' iddiası... Gazze'ye düşen bombalar İncirlik'ten mi gidiyor? Doğu Akdeniz’de gözlerden uzak bir askeri hareketlilik mi yaşanıyor? İncirlik Hava Üssü'nden Kıbrıs’a yapılan şüpheli uçuşlar ve İsrail’in Barak MX hava savunma sistemlerini Güney Kıbrıs'a konuşlandırdığına yönelik iddialar tartışmaların merkezinde yer alıyor.
Filistin'in Güney Kıbrıs Büyükelçisi: 'Ne Türkiye ne de başka bir devlete ihtiyacımız yok'
Filistin'in Güney Kıbrıs Büyükelçisi: 'Ne Türkiye ne de başka bir devlete ihtiyacımız yok' Filistin'in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Abdallah Attari'nin, "Ne Türkiye'ye ne de başka bir devlete ihtiyacımız yok" şeklindeki açıklaması, Ankara'nın uzun yıllardır süregelen Filistin politikası ve desteği göz önüne alındığında dikkat çekici bulundu. Söz konusu beyanın Türkiye'de nasıl karşılanacağı merak konusu.