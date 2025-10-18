KKTC yarın sandıkta: ‘İki devletli çözüm ile federasyon arasında seçim yapılacağı söylemi propagandadır’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yarın sandık başına gidiyor. Yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman öne çıkıyor. Türk siyasetinin de yakından takip ettiği ve pozisyon aldığı seçime ilişkin Kıbrıslı Türk gazeteci Hasan Erçakıca, Cumhuriyet’e gözlemlerini aktardı.

“Seçimin Kıbrıs çözümü için referandum olduğu söylemi propagandadır” diyen Erçakıca, şu ana kadar Türkiye’den seçime yönelik bir müdahale görmediğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi hem bölge için hem de Türkiye için önem arz ediyor. AKP iktidarı mevcut cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı desteklerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Anketlerde kardeş partimiz Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) adayı Tufan Erhürman önde” demişti.

REFERANDUM SÖYLEMİ

2020 yılında cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, Türkiye’nin tezleriyle paralel şekilde, Ada’da iki devletli çözümü destekliyor. Tatar, “Bu seçim iki devletli siyaset ile federasyon arasında bir referandum niteliğinde. Tel Aviv ve Atina beni ülkenin başında görmek istemiyor” açıklamalarını yaptı. KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde de geçtiğimiz günlerde, “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm” karar önerisi kabul edilirken, CTP, konunun siyasi emellere alet edildiğini savunarak oylamaya girmedi.

KKTC’de yaşayan Türk gazeteci Hasan Erçakıca, “seçimin federasyon ve iki devlet arasında referandum olduğu” söylemine katılmadığını belirtti. Cumhuriyet’e konuşan Erçakıca, “Bu, Ersin Tatar’ın kampanya stratejisi. Tufan Erhürman, ‘Ben federasyon vadetmiyorum’ ifadesini bile kullandı” dedi. Erhürman, Güney Kıbrıs’ı tamamen dışlamadan, belli ilkelerle birlikte müzakere yöntemini öneriyor.

‘KIBRIS TÜRK HALKININ FARKLI SORUNLARI VAR’

Gazeteci Erçakıca, KKTC halkının Kıbrıs sorununun çözüm yöntemleri dışında önemli problemleri olduğundan bahsetti. Bunlar arasında yolsuzluk iddialarını ilk sıraya koyan Erçakıca, “Nedenlerini açıklayamadıkları o kadar çok zenginlik ortaya çıkıyor ki, vatandaş bunları yolsuzluktan türemiş zenginlik olarak kabul ediyor. Toplumsal dengesizlikler ortaya çıkıyor. Erhürman, pek çok parti seçmenince, yolsuzlukla mücadele edecek bir kişi olarak görülüyor” dedi. Erçakıca, Kıbrıs Türk halkının yolsuzluk dışında kamuda liyakatsizlik, buna bağlı olarak kamu hizmetlerinde gerileme ve ekonomik problemlerle karşılaştığını dile getirdi.

ANKETLERDE ERHÜRMAN ÖNDE

KKTC’de “2009 yılından beri düşünce kulübü olarak faaliyet gösteren” Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) geçtiğimiz ay 500 kişiyle yüz yüze yaptığı ankete göre, Tufan Erhürman yüzde 50,4, Ersin Tatar yüzde 40,6 oy alıyor. Türkiye’de İhsan Aktaş’ın başında olduğu GENAR Araştırma’nın yine geçtiğimiz ay, bin 200 kişiyle, bilgisayar destekli telefon anketinde ise farklı bir tablo söz konusu.

Ankete göre Ersin Tatar yüzde 41,8, Tufan Erhürman yüzde 40,1, kararsızlar yüzde 14,9 seviyesinde. Aktaş, cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu kararsızların belirleyeceğini söylerken, aynı araştırmada iki devletli çözümün yüzde 58,9, federasyon yönteminin yüzde 41,1 destek bulduğunu ifade etti. 2022 yılında İstanbul’da kurulan Ser Araştırma (SER-AR) ise 8-12 Ekim tarihlerinde bin 600 kişiye, bilgisayar destekli telefon anketi yaptıklarını, Tufan Erhürman’ın yüzde 51,3, Ersin Tatar’ın yüzde 46,9 oya ulaştığını bildirdi.

ERHÜRMAN ANKARA’YLA ÇALIŞABİLİR Mİ?

Gazeteci Erçakıca, tarih boyunca KKTC seçimlerine Türkiye tarafından çeşitli müdahalelerde bulunulduğunu aktarırken, “Bunun en kötüsü 2020 yılında oldu. MİT mensuplarının seçmenlere baskı yaptığı çeşitli raporlarda yer aldı. Bugün yine Türkiye’deki iktidar tarafından seçimlere bir ilgi var ancak bu, baskı boyutunda değil” dedi. Erdoğan’ın geçtiğimiz ayki “Türkiye, (Kıbrıs’ta) uluslararası hukuk zemininde ve Birleşmiş Milletler kararlarında meşru şekilde tanınan garantörlük haklarına sahiptir.

Bu haklar, hangi siyasi parti iktidara gelirse gelsin, KKTC’nin varlığına ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarına güvence sağlamaktadır” sözlerini anımsatan Erçakıca, “Erhürman’ın Türkiye’deki iktidarla beraber çalışamayacağı” söyleminin kara propaganda olduğunu savundu. Erçakıca öte yandan, Türkiye’nin müdahalesinin gündeme gelmesinin bile KKTC halkının iradesine saygısızlık olduğunu söyledi.

218 BİN SEÇMEN VAR

KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde Ersin Tatar ve Tufan Erhürman’ın yanı sıra Kıbrıs Sosyalist Partisi’nden Osman Zorba ile bağımsız adaylar Hüseyin Gürlek, Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran ve İbrahim Yazıcı yarışacak. 218 binin üzerinde seçmen oy kullanabilecek. İlk turda adaylardan biri, yüzde 50’yi geçerse, cumhurbaşkanı seçilecek. Bunun olmaması halinde ise en çok oyu alan iki aday, bir hafta içerisinde, ikinci turda yarışacak.