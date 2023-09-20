Kocaeli’de Atatürk büstüne saldıran şahıs Yeniden Refah üyesi oldu

Yayınlanma: 20.09.2023 - 13:47

Güncelleme: 20.09.2023 - 13:47

Yusuf Saba isimli şahıs geçtiğimiz yıllarda Atatürk büstüne saldırarak küfür ve hakaret etmiş bu anları da sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşmıştı. İnfial yaratan skandal görüntülerin ihbar sayılmasının ardından Saba, Dilovası’nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre Saba, Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gözcü’nün Dilovası’na yaptığı ziyaret esnasında parti üyesi yapıldı.