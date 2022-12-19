Kocaeli'de HDP il eş başkanları ve yöneticileri gözaltına alındı
Kocaeli'de, eski HDP Şırnak Milletvekili de olan İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye dün polisin tokat atmasını ve gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen HDP il eş başkanları ve yöneticilerinin bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’nün gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen HDP Kocaeli yönetimi İzmit Sabri Yalım Parkı’nda toplanmak istedi. Polis ekipleri, park ve yakınında bulunan HDP İl Başkanlığı binası önünde geniş güvelik önlemi aldı.
HDP'li yöneticiler parti binasından çıkmak istedikleri esnada polis ekipleri yapılacak eylem, gösteri ve slogan atılması durumunda gözaltı yapacaklarını bildirdi. HDP'liler binadan çıkarak Sabri Yalım Parkı'na geldi. Burada pankart açarak basın açıklaması yapmak isteyen HDP'lilere polis müdahale etti.
Aralarında HDP Kocaeli İl Eş Başkanları Aynur Santo ve Şahabettin Işık, 2 il yöneticisi ve 2 ilçe yöneticisi olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan HDP’liler emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Video Haberler
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Beyza Taşkıran'ın son sözleri ortaya çıktı!
- 'Demokrasiyi zehirliyorlar'
- Cumhur İttifakı'na şok üstüne şok: Ne yaptılarsa olmadı
- İşte AKP'nin İBB hesabı
- Nerden baksan tutarsızlık nerden baksan...
- Özlem Yıldız'dan 'Mehmet Ali Erbil' itirafı
- Hatay'da art arda korkutan deprem
- İmamoğlu açıklaması: İstinaf ve Yargıtay onadığı anda...
- Kübra Par gündemdeki 'yedek aday' formülünü yazdı
- Nusret alay konusu oldu