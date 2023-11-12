Kocaeli'den Hayfa Limanı'na giden gemi gündemde! 'İsrail savaş uçaklarının petrolü taşınıyor'

Yayınlanma: 12.11.2023 - 17:20

Güncelleme: 12.11.2023 - 17:22

İsrail'in Filistin'e yönelik haftalardır süren saldırıları binlerce Filistinlinin ölümüne yol açtı. ABD ve NATO'nun sıkı desteğini arkasına alan İsrail yönetimi ise tüm dünya kamuoyunu ayağa kaldıran saldırılarında geri adım atmadı.

Başka AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP iktidarının önde gelen isimleri ise İsrail'e çok sert sözlerle tepki gösterdi ve Netanyahu'nun uluslararası mahkemelerde yargılanması için yürütülecek çalışmalara öncü olacaklarını belirtti. Ancak Gazze'ye bombalar yağmaya devam ederken İsrail'le ticari ilişkiler ise bu gerginlikten etkilenmedi.

İsrail'le deniz ticaretinin en büyük merkezlerinden biri olan Hayfa Limanı'nda demirli Chemical Contender isimli yük gemisi de bu ilişkilerin hayli çarpıcı bir örneğini oluşturuyor. Zira 7 Kasım'da Kocaeli'nin Çolakoğlu Limanı'ndan hareket eden yakıt ile kimyasal madde taşıdığı belirtilen gemi, 9 Kasım günü Hayfa Limanı'na vardı.

"SAVAŞ UÇAKLARINA PETROL TAŞINIYOR"

İsrail'le devam eden bu ilişki ve gemi hareketliliği, Cumhur İttifakı'nın destekçisi HÜDA PAR'ın da gündemi oldu. HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin’e İnsani Yardım Filosu göndermeyi talep ederken siyonistlere yakıtın gitmesi ve ateşi körüklemesi artık kabul edilemez. Yetkililerin kamuoyunu aydınlatmasını bekliyoruz. Siyonist rejimle hiç bir ticaret meşru değildir!" dedi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de paylaşımını alıntıladığı Dinç'e "İsrail savaş uçaklarının petrolü taşınıyor ne yazık ki. İktidar ortaklarınıza söyleseniz de, nutuk atmayı bırakıp ciddi işlerle uğraşsalar…" diye seslendi.

Bir kaç saat sonra Hayfa Limanı’nda olacak.

İsrail savaş uçaklarının petrolü taşınıyor ne yazık ki.

İktidar ortaklarınıza söyleseniz de, nutuk atmayı bırakıp ciddi işerle uğraşsalar…

Geminin şu anki yeri?? https://t.co/Cp5fhEe5wQ pic.twitter.com/PAKQJ7gdxW — Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) November 9, 2023

Gemilerin hareketleri ve limanlardaki mevcut konumları hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan ‘marinetraffic’ sitesinde yer alan bilgilere göre, Chemical Contender, haberimizi yayınladığımız saat itibariyle limandan ayrıldı. Öte yandan gemi ve ne taşıdığına ilişkin yetkili makamlar tarafından ise bir açıklama yapılmadı.

Türkiye’nin İsrail ve Filistin ile gerçekleştirdiği dış ticaretin toplam değeri 9 milyar dolara yaklaşıyor. Bu rakamın büyük bir kısmını İsrail’e yapılan ihracat oluşturuyor. 2022 yılında Türkiye’den İsrail’e yaklaşık 6,8 milyar dolarlık ihracat geçekleştirilirken, bu ülkeden Türkiye’ye 2,1 milyar dolarlık ithalat yapıldı.