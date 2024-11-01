KÖİ projeleri kapsamında şirketlere 77.1 milyar dolar verildi

Yayınlanma: 01.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.11.2024 - 04:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2025 bütçesinin geneli üzerindeki görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milletvekillerinin sorularına yanıt verdi. Muhalefet milletvekilleri konuşmalarında kamu özel işbirliği modeli projelerine tepkilerini dile getirmişlerdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kamu özel işbirliği projelerini iki türlü analiz etmek gerektiğini savunarak “Biri mali analiz, bütçeye ne getirdiği, ne götürdüğü; ikincisi de ekonomik ve sosyal analiz. Maalesef biz genelde sadece mali analiz yapıyoruz, ekonomik-sosyal analizi yeterince yapmıyoruz” dedi. Yılmaz, daha sonra da AKP döneminde bu kapsamda ne kadarlık proje gerçekleştirildiğini açıklarken şunları söyledi:

“Bizden önceki dönemlerde 25.6 milyar dolarlık 72 proje yapılmış. 2002’den günümüze ise 77.1 milyar dolarlık 200 projenin sözleşmesi imzalanmış. Bunlar olmasaydı bugün Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Kınalı-Tekirdağ Çanakkale-Balıkesir Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu, İstanbul Havalimanı ve Çukurova Havalimanı olmayacaktı. Yine baktığınız zaman, 13.4 milyar dolar yatırım tutarına sahip 28 bin 842 yataklı 18 şehir hastanesi olmayacaktı.”

Yılmaz’ın sözleri üzerine CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, yeterli sayıda yolcu olmadığı için sürekli yüksek tutarda garanti ödemesi yapılan havaalanlarına dikkat çekerek “Zafer Havalimanı olmayacaktı” dedi. Bunun üzerine Yılmaz ise bu projeleri savunmayı sürdürerek şöyle devam etti:

‘KEŞKE DAHA FAZLASI YAPILSAYDI’

“Bunların pandemide ne kadar fayda sağladığını hepimiz biliyoruz. 15 gümrük kapımız olmayacaktı, bu kadar yurdumuz olmayacaktı vesaire. Bazı yatırımların erken yapılması ve hızlı yapılması kamu süreçlerine göre ekonomimize büyük bir güç vermiştir, destek vermiştir. Keşke daha fazlası yapılsaydı çünkü bugün yatırım maliyetleri geçmişten çok daha yüksek düzeyde. İyi ki o yatırımları yapmışız zamanında, o günkü maliyetlerle gerçekleştirmişiz ve o günden bugüne de hem ekonomimize hem sosyal hayatımıza katkı sunmuş bu projelerimiz.”