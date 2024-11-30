Kolin’e 399 milyon TL’lik ihale
TEİAŞ, 11 Eylül’de Şırnak-Hakkâri’de yapılması planlanan enerji hattı tesis işi yapımı için ihaleye çıktı. Dört şirketin teklif sunduğu ihaleyi 399 milyon 555 bin TL’ye Kolin’e bağlı Armin Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı.
AKP’nin gözde şirketleri arasında yer alan Kolin, aldığı kamu ihaleleriyle gündemden düşmüyor. AKP’nin iktidarı döneminde büyüyen şirket, son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nden (TEİAŞ) bir ihale daha aldı. TEİAŞ, 11 Eylül’de Şırnak-Hakkâri’de yapılması planlanan enerji hattı tesis işi yapımı için ihaleye çıktı. Dört şirketin teklif sunduğu ihaleyi 399 milyon 555 bin TL’ye Kolin’e bağlı Armin Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı.
BAKANLIKLAR VE TCDD
Şirket bugüne kadar 20 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 587 milyon 628 bin 974 TL. Şirket birçok ihalesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) gibi birçok devlet kurumundan birçok ihale aldı. Bu ihaleler kapsamında şirket elektrik nakil hattı, otoyol, karayolu, havalimanları ve demiryolları boru hattı inşaatı ve elektrik ve trafo tesisatı gibi birçok iş yaptı.
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