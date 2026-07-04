Komedyen Deniz Göktaş'a 'ters kelepçe' yargıya taşındı! Avukat Ömer Meşe'den bireysel başvuru: 'Açık hak ihlali var'

'Ölü Deniz' isimli stand-up gösterisinin ardından hakkında soruşturma başlatılan ve havalimanına gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş, tutuklandı.

Göktaş’ın tutuklanmasının yanı sıra ters kelepçeyle emniyete götürüldüğü görüntüler tepkilere yol açtı.

BİREYSEL OLARAK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Olayların ardından Avukat Ömer Meşe, bireysel olarak, Göktaş’ın ters kelepçeyle gözaltına alınmasına ve yaşananlara ilişkin suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, gözaltına alınan Deniz Göktaş'a hukuka aykırı şekilde ters kelepçe uygulandığı öne sürülerek, görüntüleri servis eden ve uygulamayı gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli hakkında "işkence", "eziyet" ve "zor kullanma yetkisinin aşılması" suçlarından soruşturma açılması talep edildi.

Meşe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusu dilekçesiyle, gözaltına alınan Deniz Göktaş'a yönelik ters kelepçe uygulamasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, uygulamayı gerçekleştiren ve gözaltı görüntülerini kamuoyuna servis eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, kamuoyuna yansıyan görüntülerde Göktaş'ın kolluk kuvvetlerine fiziksel direnç göstermediği ve zor kullanılmasını gerektirecek bir davranışta bulunmadığı ileri sürüldü.

Dilekçede şu değerlendirmelere yer verildi:

“Direnç göstermeyen kişiye uygulanan ters kelepçe, fizyolojik acıya neden olan ve anatomik sınırları zorlayan bir müdahaledir.”

"KEYFİ UYGULAMALAR"

Söz konusu suç duyurusuna ilişkin Cumhuriyet’e konuşan avukat Meşe, Deniz Göktaş'a uygulanan ters kelepçenin CMK 93 ve PVSK 16. maddelerine aykırı, hukuki dayanağı bulunmayan ve keyfi bir uygulama olduğunu belirtti.

Meşe, “Belirli şartlar dışında uygulanan bu uygulamaların tamamen keyfi olarak gerçekleştirdiği, tamamen küçük düşürme amacı, toplum nezdinde itibarını zedeleme amacı taşındığı belirgin. Maalesef ki son zamanlarda muhalif kimliğiyle bilinen bütün kişilerde benzer uygulama yapılmış oldu, artık sıradanlaştı kamuoyunda. Fakat aynı muamele hiçbir şekilde hükümete yakın çevrelerin yolu adliye düştüğünde uygulanmadığını görüyoruz” dedi.

Avukat Ömer Meşe, Deniz Göktaş'ın resmi vekili olmadığını ancak bir hukukçu ve yurttaş olarak açık bir hak ihlaline sessiz kalamayacağını söyledi.