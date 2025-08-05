Komisyon öncesi MHP'li Feti Yıldız'dan çağrı

TBMM'de bugün yeni süreç kapsamında kurulan komisyonun ilk toplantısı yapılacak.

İlk toplantıda esaslar belirlenecek iken komisyonun ismi de belli olacak.

YILDIZ'DAN KOMİSYON ÖNCESİ MESAJ

MHP'nin komisyon üyesi Feti Yıldız, toplantı öncesi X hesabından paylaşım yaptı.

Yıldız, şunları yazdı:

"Genel Başkanımız

Sayın Devlet Bahçeli’nin ,

1 Ekim 2024 Tarihinde Gazi Meclis’te DEM Parti sıralarına yürüyerek eş başkan ve milletvekillerinin elini sıkmasıyla başlayan gelişmeler ,

aşamalı şekilde devamlılık arz eden

siyasi bir sürece ve daha sonra bir devlet projesine dönüşmüş,PKK kendini feshetmiş, silahları teslim etmeye başlamıştır.

“Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” bugün ilk toplantısını yapacaktır.

Kendi dışındaki siyasi partileri düşman olarak görmeyen ,hayatını bu esasa göre şekillendiren,

politik anlayışını buna uygun

biçimlendiren bir duruşa ihtiyaç var.

"BÜYÜK BİR FIRSAT VAR"

Ülkemizin enerjisini sömüren,sosyal maliyeti yüksek bir terör belasını tarihin çöplüğüne atmak için elimizde büyük bir fırsat var .

Bu komisyonda görevimiz;

​Terörsüz Türkiye ve onunla bağlantılı olarak bazı sorunların çözümü konusunda farklı görüşlerin kesişme noktalarını tesbit ederek müşterek çözümler üretmektir.

Askerimize, polisimize, korucularımıza, öğretmenimize, şehitlerimize, gazilerimize terörden büyük bedel ödeyen masum insanlarımıza karşı sorumluluğumuzu biliyoruz."