Komisyon'un 6. toplantısı: Söz hukukçularda... Kurtulmuş'tan 'yasal altyapı hazırlığı' vurgusu

İktidarın ''Terörsüz Türkiye'' söylemiyle başlattığı süreç kapsamında TBMM'de kurulan komisyonun 6'ıncı toplantısı bugün yapılıyor.

Komisyon, saat 14.00'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

"SÜRECİN BAŞARIYLA SÜRDÜRÜLMESİYLE BAZI YASAL ALTYAPI HAZIRLIKLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ KAÇINILMAZDIR"

Toplantının açılışında konuşan Numan Kurtulmuş, bugün toplantıda Türkiye Barolar Birliği ve baroların dinleneceğini belirterek "Şimdi bu süreçte bundan sonra sürecin başarıyla sürdürülmesiyle birlikte özellikle bazı yasal altyapı hazırlıklarının gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır. Bu çerçevede başta Türkiye Barolar Birliğimiz, barolarımız olmak üzere bu konuyla ilgili Türkiye'deki hukuk camiasının katkılarının çok değerli olacağını, çok faydalı olacağını düşünüyoruz ve bugün başta Sayın Barolar Birliği Başkanımız olmak üzere Türkiye'deki farklı baroları temsilen gönül arzu ederdi ki 81 baromuzun tamamı burada olsun ama fiilen bunun mümkün olması sağlanamadı" diye konuştu.

"ORTAYA KONULACAK FİKİRLER OLDUKÇA DEĞERLİ"

81 baroyu temsilen seçilen baroların başkanlarının konuşacağını söyleyen Kurtulmuş, "Kendilerinin katkılarını bundan sonraki süreçteki yasal altyapının hazırlanması için ortaya konulacak fikirleri oldukça değerli ve anlamlı buluyoruz. Ayrıca bu komisyonun amacı Türkiye'de toplumsal rızanın da arttırılmasıdır. Bununla ilgili de başta komisyonumuzun her bir üyesi olmak üzere bu komisyonda bulunan siyasi partilerimiz olmak üzere burada olup olmayan siyasi partilerimize de büyük sorumluluklar düşmektedir" dedi.

KURTULMUŞ'TAN TOPLUMSAL RIZA VURGUSU

Kurtulmuş, Türkiye'nin kendisine özgü bir modelle süreci yürüttüğü belirterek "Sürecin inşallah en iyi şekilde tamamlanması için hiç şüphesiz toplumda var olan desteğin arttırılması farklı toplum kesimlerinin de bu sürecin içerisinde katkılarının temin edilmesi şarttır. Zaten bu amaçla sizlerden gelen komisyon üyelerimizden ve partilerimizden gelen teklifleri değerlendirerek Türkiye'nin farklı toplumsal kesimlerini bu komisyona davet edip dinliyoruz. Buralardan da önemli fikirlerin ortaya çıkacağını, buralardan da sürecin tamamlanmasına ilişkin pozitif katkıların ortaya konulacağını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçen haftaki toplantılarda dinlenilen Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri, şehit yakınları, gazilerin söylediklerini hatırlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Hepsinin söylediği 'Biz bedel ödedik ama artık bu milletin çocukları bedel ödemesin. Biz evlatlarımızı toprağa verdik. Artık toprağa evlatlarımızı değil silahlarımızı gömelim.' Şu karşıdaki masadaki gazi bir kardeşimizin takma gözünü eline alarak söyledikleri de hem tutanaklarda vardır hem de her birimizin kulaklarından herhalde hayatımızın sonuna kadar silinmeyecektir. Diğer gözüyle kucağında şehit olan arkadaşının korneasıyla görmesi mümkün olan bu kardeşimizin söyledikleri de aynı şeydir, 'Biz bu kadar zorluk yaşadık, şehitler verdik, gazi olduk, memleket için, ülke için şehit olmaya hazırım ama yeter ki Bu terör bitsin, silahlar sussun, barış, kardeşlik ve dostluk Türkiye'de daim olsun.' Bu anlamda bu komisyonun toplumsal rızayı çoğaltma görevini bir kere daha hatırlatmak isterim.

"DOKUZ AY GİBİ KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE FEVKALADE BÜYÜK BİR MESAFE ALINMIŞTIR"

Her birimizin bu çok olumlu katkılarımızı artırmak bakımından söylediğimiz sözlere, verdiğimiz katkılara olağanüstü dikkat göstermemiz ve süreci sahiplenerek kamuoyundaki bu konuda ortaya çıkarılan destekleri artırmamız gerekiyor. Ayrıca son olarak da şunu söylemek isterim. Şimdiye kadar dinlediklerimizden, her birimizin kişisel birikimlerinden, bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde dinleyeceğimiz çatışma çözümleri üzerinde de çalışanların bize söyleyeceklerinden anladığımız husus şu. Bu model gerçekten Türkiye'ye özgü bir modeldir. Dokuz ay gibi kısa bir süre içerisinde, en başından bugüne kadar olan süreci söylüyorum, fevkalade büyük bir mesafe alınmıştır. Bu mesafenin hızla sonlandırılması ve bu meselenin artık Türkiye'nin gündeminden kaldırılması gerekir. Başka ülkelerdeki barış süreçleriyle kıyasladığınızda onların 4-5 yıl içerisinde geldiği noktaya çok şükür Türkiye'de dokuz aylık bir süre içerisinde gelmiş bulunuyoruz. Bu Türkiye modelini ortaya koymak, Türkiye'ye özgü bir modeli gerçekleştirmek de bu tarihi komisyonun tarihi başarılarından birisi olacaktır. Milletimizin bizlerden beklentisi de budur. Ben bu vesileyle bu çalışmanın da oldukça verimli geçmesini temenni ediyorum."

SÖZ HUKUKÇULARDA AMA ÜÇ BÜYÜK BARO KATILMIYOR

Toplantıda, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan konuşacak. Ancak üye sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük üç barosu olan İstanbul, Ankara ve İzmir Barosu toplantıda yer almadı. Edinilen bilgiye göre; TBB aracılığıyla tüm barolara davet gönderildi fakat buna rağmen sadece belirlenen baro başkanlarının katılımı kararlaştırıldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan’ın da söz alacağı toplantıda, çözüm süreciyle ilgili baroların değerlendirmeleri ve önerileri ele alınacak.

MECLİS BAŞKANLARI DİNLENECEK

Komisyonun 7'nci toplantısı ise yarın yapılacak. Toplantıda, eski Meclis başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop'un sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri dinlenecek.