Komisyondan 'İmralı' kararı: Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşülecek mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" süreci, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" ile Meclis çatısı altında devam ediyor.

Ekim ayı içinde üç dinleme toplantısı daha düzenlendikten sonra kasım ayı itibarıyla yasal süreçle ilgili çalışmalar başlayacak. Komisyonun dinleme toplantılarının ardından bir ara rapor hazırlaması da gündemde.

PARTİLERDEN YASA ÖNERİLERİ GELECEK

İktidara yakın Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre; ekim ayının sonlarına doğru bu raporun yayımlanması ve aynı tarihlerde partilerin yasa önerilerini gündeme getirecek oturumlara geçilmesi bekleniyor.

Ara rapor; komisyonun dinlediği kişi, kurum ve kuruluşların anlatımları ve sunumlarının genel bir çıktısı olacak. Ara rapor, kapsamlı bir çalışmadan çok, genel hatlarıyla yapılan tüm dinlemelerin özeti olacak ve sonrasında da partilerden gelecek yasa önerilerinin gündeme alınacağı oturumlara geçilmesi planlanıyor.

İMRALI İLE GÖRÜŞME ŞİMDİLİK GÜNDEMDE YOK

Komisyonun, İmralı ile görüşmesi konusunun ise şu an için gündemde olmadığı öğrenildi.

Komisyonun terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’dan yeni bir söz duyulmasına ihtiyaç olduğuna kanaat getirmesi halinde ise böyle bir temasın mümkün olduğu belirtildi.