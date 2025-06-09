Komşuları, tutuklanan başkan Hakan Bahçetepe'yi anlattı: 'O resmi görünce kalbimin içi acıdı, sanki bıçak saplandı...'

Gaziosmanpaşa ilçesinde 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından
göreve başlayan CHP’li Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, hakkında yürütülen
soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklandı.
Etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için Bahçetepe ve çok
sayıda isim aleyhine ifade veren iş insanı Aziz İhsan Aktaş tahliye edilirken,
avukatları, partili arkadaşları tutuklama kararının adaletsiz olduğunu,
başkanın tahliye edilmesi gerektiğini savundu.
"SABAH EVİNDEN TEK BAŞINA YÜRÜYEREK İŞE GİDERDİ"
Hakan Bahçetepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde aile apartmanında
halasının evinde oturuyor.
Mahalleden komşuları, Gaziosmanpaşalılar tutuklama kararı
karşısında çok üzgün ve tepkili... Bahçetepe’nin yaşadığı sokakta ve görev
yaptığı ilçede yurttaşlar, tutuklamaya tepki gösterdi.
İlçede uzun yıllardır yaşayan mahalle sakinleri,
Bahçetepe’nin halkla doğrudan temas kurduğunu, görev süresince ayrım yapmadan
herkese ulaşmaya çalıştığını anlattı.
Yurttaşlardan Besim Semerci, "Sabah evinden tek başına
yürüyerek işe giderdi. Suçlu olduğuna inanmıyorum” dedi.
Gaziosmanpaşa’da 32 yıldır yaşayan Hanife Özdemir,
Bahçetepe'yi mahalle sakinleriyle doğrudan ilişki kuran, halkla temas eden bir
yönetici olarak tanımladı. Özdemir, “Başkanımızdan çok memnunuz. İnsanları
gördüğü zaman ilgileniyor, güler yüzlü, sevgi dolu. Bu yapılanları hak
etmiyordu. Annesi ağlayınca çok üzüldüm, kalbimin içi acıdı. Ben o resmi
gördükten sonra onları asker gibi sıraya dizdiklerini görünce kalbimin içi çok
acıdı. Sanki bıçak saplandı. O kadar üzgünüm ki. Çünkü insan gibi insan. Daha
önceki başkanın halkla bu kadar ilgilendiğini görmedik” diye konuştu.
“HEPİMİZİ SAHİPLENEN BİR BAŞKAN OLDU”
Başkanın ailesini uzun süredir tanıdığını belirten Hanife
Orlu ise şunları söyledi:
“Aileyi 45 senedir tanıyorum. Başkan burada oturuyor, komşum
kendisi. Hepimizi sahiplenen bir başkan oldu. Güzel işler yapmaya çalıştı. Daha
bir yıl olmuştu, bunun da sonunu getirdiler.”
“BU ÜLKEDE DEMOKRASİ BİTTİ"
Mahallede 70 yıldır yaşayan Besim Semerci de Bahçetepe'ye
yönelik suçlamalara inanmadığını belirtti.
Semerci “Bu ülkede demokrasi bitti. Kendimizi
sorgulamıyoruz. Başkanın suçlu olduğuna inanmıyorum. Kendisini tanıyorum. Sabah
evinden tek başına yürüyerek işe giderdi, ne koruması vardı ne arabası. Düzgün
bir insan" dedi.
Yasemin isimli yurttaş da adalet çağrısında bulunarak,
“Başta Ekrem Başkanımız olmak üzere tüm belediye başkanlarımız için üzgünüz.
Çocuklarımız için üzgünüz. İnşallah adalet yerini bulacak. Herkesin söylediği
bir şeyden dolayı içeri alındığı bir dönem yaşıyoruz. Atatürk’e teşekkür
ediyoruz, bize bu özgürlük ortamını sağladığı için” dedi.
“İYİ BİRİYDİ, TUTUKLANMASI BİZİ ÜZDÜ”
Yılmaz isimli bir başka yurttaş ise, “İyi bir başkan
gelmişti. Olanlar iyiye gitmiyor. Bırakmaları gerekiyor bence. Hiç adalet yok
bu işte” ifadelerini kullandı. İlçede esnaflık yapan Muhammed Efe Beyazoğlu ise
Başkan’ın göreve geldikten sonra kendilerini ziyaret ettiğini ifade ederek,
“İyi biriydi, tutuklanması bizi üzdü” dedi.