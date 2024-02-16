'Komünist Osman' Özgüven: CHP'ye oy vermeyeceğim

Yayınlanma: 16.02.2024 - 09:35

Güncelleme: 16.02.2024 - 09:45

Dikili ilçesinde dört dönem belediye başkanlığı yapan ve “Efsane Başkan” diye tanınan CHP’nin duayenlerinden Osman Özgüven partisinden istifa edeceğini açıkladı.

Cumhuriyet’e açıklama yapan "Komünist Osman" olarak anılan Özgüven, “CHP’de değişim adına yeşeren umutlarımız ne yazık ki boşa çıkmıştır. Partimizin karar mekanizmalarını istila edenler, yurttaşlarımızın gönlünü kıran, seçmene saygı duymayan yanlış kararlar vermişler, CHP’deki çürümüşlük ayyuka çıkmıştır. Yerel seçimlerde de CHP’ye oy vermeyeceğim” diye konuştu.

Özgüven, istifa etme kararı almasını şöyle değerlendirdi. “ CHP’de değişim adına yeşeren umutlarımız ne yazık ki boşa çıkmıştır. Genel başkan Özgür Özel ve yönetimi, partimizi özüne döndürerek sosyal demokrasi çizgisine oturtacakları, aday belirlenirken ön seçim ve halk anketi yapacakları yönünde Türkiye kamuoyuna verdikleri sözleri tutmamışlardır. Partimizin karar mekanizmalarını istila edenler, yurttaşlarımızın gönlünü kıran, seçmene saygı duymayan yanlış kararlar vermişler, CHP’deki çürümüşlük ayyuka çıkmıştır. Sadece Dikili’de değil, yurt genelinde anti-demokratik biçimde yanlış belediye başkan adayları belirlenerek halkla inatlaşılması en büyük hatalardan biri olmuştur. Unutulmamalıdır ki, halkın coşkun akan seli karşısında hiçbir güç duramaz. Ömrünün önemli bölümünü emek, demokrasi, barış mücadelesine adamış bir kişi olarak büyük emekler verdiğim partimden istifa ediyorum. Çünkü bu CHP, bizim partimiz olmaktan çıkmıştır” dedi.

OY VERMEM

2024 Mart seçimlerinde CHP’nin mevcut adayına oy vermeyeceğini de açıklayan Özgüven, “ Dikili için aday olan bağımsız adayı destekleme kararı aldım. CHP’nin adayına oy vermeyeceğim. Partiden istifamı bugün yapacağım” ifadelerini kullandı. İZMİR