Konak Meclisi'nde Başkan Cemil Tugay'a destek açıklaması: 'Hak arama, halk sağlığını tehdit edecek boyuta gelmemeli'

Konak Belediye Meclisi'nin haziran ayının ilk toplantısı, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Yoğun gündemli meclis açılışında, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, müdürlük ve üst yönetici kadro değişikliklerini Meclis'e iletti. Buna göre Veysel Yalçın ve Umut Tunç başkan yardımcısı, Serdal Doğan Temizlik İşleri Müdürü; Burçe Armağan Durmuş ise Halkla İlişkiler Müdürü oldu.

Öte yandan görevli olduğu komisyonlardan istifa eden Murat Yıldız’ın yerine İleri Yaş Çalışmaları Komisyonuna Abdullah Siyahkoç, Kooperatifler ve Pazaryerleri Komisyonuna Şerafettin Bahtiyar oybirliğiyle seçildi.

GREV SÜRECİ KONUŞULDU

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerindeki grev sürecini değerlendirdi.

Başkan Mutlu, kamunun parasını kullanırken yaşanan sorumluluğu hatırlatarak, "Biz her şeyden önce halk sağlığını önemsiyoruz. Hak aramaya 'evet' diyoruz ama bu hiçbir zaman halkın sağlığını tehdit edecek boyuta gelmemeli. Bütün belediyelerin üzerinde çeşitli siyasi baskılar var. Ayrıca ekonomik baskılar var. Bu yaşanan süreç hem bizim hem Büyükşehir’in, tüm belediyelerin mali disiplinini alt üst etti. Bu süreçte ne partimizin sosyal demokrat görüşünde bir değişiklik oldu ne de işçilerin hak aramasına ya da örgütlenme mücadelesine bakışımızda" dedi.

Çok yakın bir süreçte kendilerinin de iki günlük bir grev yaşadıklarını belirten Mutlu, "Ağırlıklı olarak da temizlik bölümünde etkilenmiştik. Büyükşehir’in temizlediği ana arterler az olduğu için çok yoğun şekilde hissedilmiyor. Ama Kordon, Kıbrıs Şehitleri ve Sevinç Pastanesi’nin etrafında hissedilen bir birikme vardı. Biz her şeyden önce halk sağlığını önemsiyoruz. Hak aramaya evet, diyoruz ama bu hiçbir zaman halkın sağlığını tehdit edecek boyuta gelmemeli" diye konuştu.

“TUGAY’IN YANINDAYIZ”

İşçilerin örgütlenme ve hak mücadelesinin önemli olduğunun altını çizen Başkan Mutlu, belediyelerin içine düşürüldüğü siyasi ve ekonomik baskıları hatırlatarak, yönetici olarak kamunun parasını kullanırken sorumluluk taşıdıklarını ifade etti.

Başkan Mutlu, şöyle konuştu:

"Bütün belediyelerin üzerinde çeşitli siyasi baskılar var. Ayrıca ekonomik baskılar var. Size daha önce de söylediğim, Milli Emlak ile takas yaparak vergi borcumuzun sıfırlanması talebimiz reddedildi. Hastane, sağlık ocağı gibi arazileri istemiyoruz, bize imarlı arazi verin dediler. Biz de buyurun hastaneleri kiralayın diyoruz, mademki bizim arazimizdeyseniz. Bundan sonra biz de farklı bir hukuki yola gireceğiz. Bu yaşanan süreç hem bizim, hem Büyükşehir’in, tüm belediyelerin mali disiplinini alt üst etti. Bu süreçte ne partimizin sosyal demokrat görüşünde bir değişiklik oldu, ne de işçilerin hak aramasına ya da örgütlenme mücadelesine bakışımızda.

Sadece yönetici sorumluluğuyla, kamunun parasını kullanırken yaşadığımız sorumlulukla, bu bütçelerle bu ücretlerin ödenemeyeceğini açıkça, tablolarla ortaya koyan bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Doğrusu, ben de dahil olmak üzere bütün ilçe belediye başkanları Cemil Tugay’ın yanındadır. Bu mücadelesinde onu yalnız bırakmıyoruz. Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimiz de bu bağlılıklarını ve birlikte yol yürüyeceklerini bugün bir kez daha ifade ettiler. Umuyorum, bu yaşanan grev ve grevden kaynaklanan kentteki gerilim bir an önce olumlu sonuçlanır. Ve herkes bayrama huzurla, mutlulukla, barış içinde girer. Bunu temenni ediyorum."

AĞAÇLAR KESİLMEYECEK

Ferahlı’da önceki dönemlerde yapılmış Cemevi projesi konusuna da açıklık getiren Başkan Mutlu, alanın ağaçlıklı bir alan olduğunu ve bu sebeple park olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

Cemevi için uygun bir alan arayışında olduklarının da altını çizen başkan Mutlu, “Göreve geldiğimizde gidip yerine baktık. Alanda ağaçlar var. Gezi’nin yıldönümündeyiz. Ben o zaman, ağaçlar kesilmesin diye sokaklarda olanlardan biriyim. Tutup da kendim, bir bina yapmak için -ki bu binanın içeriği, kullanma fonksiyonu ne olursa olsun- Ferahlı’da o ağaçları kesip bina yapmayı doğru bulmadım. O yüzden biz Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzden rica ettik, orası elden geçirildi ve şu anda ağaçlıklı bir park olarak kullanılıyor. Şu anda bu dini yapının başka bir yerde yapılıp yapılamayacağına ilişkin araştırmamız devam ediyor. Ferahlı’daki o alanda biz cemevi ya da başka bir bina yapmayacağız. Orası bizim ağaçlıklı park alanımız" diye konuştu.

TEMİZLİK SORUNUNA KAMPANYALI ÇÖZÜM

Başkan Mutlu, yakında bir kampanya planladıklarını belirterek, “Bayram öncesi büyük bir temizlik operasyonuyla birlikte birtakım görüntüler aldık. Temizlik araçlarımızın geçmesinden 10 dakika sonra bırakılan büyük eşya yığınlarını, tekstil artıklarını çektik. Bu grevin de yarattığı gündem de eklenince bu şehri hep birlikte nasıl temiz tutarız diyerek bir kampanya başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.