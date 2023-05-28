2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Konca Kuriş'in kızı isyan etti: Nasıl nefes alacağız?

Hizbullah tarafından işkenceyle öldürülen Konca Kuriş'in kızı Sırma Kuriş, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Kuriş, "Nasıl nefes alacağız?" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:11
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Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Halk Tv'de katıldığı programda, Hizbullah tarafından işkenceyle öldürülen Konca Kuriş'in kızı Sırma Kuriş'in seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmeyi aktardı.

Sırma Kuriş'in kendisine, "Şimdi biz nerelere sığacağız? Nasıl nefes alacağız? Kime derdimizi anlatacağız ya da kim anlayacak bizi bu saatten sonra?" mesajını gönderdiğini aktaran Terkoğlu, "Cumhurbaşkanı bu seçimi kazanmak için Konca Kuriş'in katili olan Hizbullah'ı yasal ayağıyla ittifak yaptı. Bu seçimi böyle kazandı" ifadelerini kullandı. 


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