Konca Kuriş kimdir? Konca Kuriş nasıl öldürüldü?

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 17:24

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 17:24

HÜDAPAR'ın AKP listelerinden seçime girmesi Hizbullah’ın katlettiği Konca Kuriş’i gündeme getirdi.



KONCA KURİŞ KİMDİR?



Konca Kuriş 1961 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 16 yaşındayken Orhan Kuriş ile evlendi. Bu evlilikten 5 çocuğu dünyaya geldi. 1987 yılında kayınpederinin mensubu olduğu Nakşibendi Tarikatı ile tanıştı. Daha sonraları Allah'a ulaşmanın yolunun tarikat ile olmayacağını savunarak Kur'ancılık akımını benimsedi. Kur'an'ın dogmatik bir şekilde yorumlanmasını eleştirdiği için Hizbullah'ın hedefi hâline geldi. İslamı çağın aklıyla yeniden yorumlamak gerektiğine inanıyordu. Örtülüydü ama Kuran’da başörtüsü zorunluluğu olmadığını savunuyordu. Çok kadınla evlilikleri eleştiriyordu. Kadınla erkeğin yan yana namaz kılabileceğini söylüyordu. Bu söylemleri sebebiyle tehditler almaya başladı. Teyzesi Necla Genç ile beraber Mersin’de Bağımsız Kadın Derneği’nde çalıştılar.

KONCA KURİŞ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

16 Temmuz 1998'de kaçırılarak kaybolan Kuriş, 35 gün boyunca Hizbullah üyeleri tarafından işkence gördü. Sonra da öldürülüp, sorgulandığı evin bodrumuna gömüldü. İşkence seansları katilleri tarafından kaydedilmiştir. Cesedi, 23 Ocak 2000 tarihinde Hizbullah evlerine düzenlenen operasyonlarda bulunsdu. Ön otopsi raporuna göre Kuriş'in 8-10 ay önce öldürüldüğü tespit edildi. Türkiye Hizbullahı, Konca Kuriş'in kaçırılmasının, işkence görmesinin ve ölümünün sorumluluğunu üstlendi.Mezarı, Mersin Şehir Mezarlığı'nda bulunmaktadır.



