‘Kongre sonrası gölge lider olabilir’

31 Mart yerel seçimlerine “hür ve müstakil” olarak girip umduğunu bulamayan İYİ Parti, 27 Nisan’da yapılacak seçimli olağanüstü kongreye hazırlanıyor.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 20.04.2024 - 04:00
‘Kongre sonrası gölge lider olabilir’
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31 Mart yerel seçimlerine “hür ve müstakil” olarak girip, umduğunu bulamayan İYİ Parti, 27 Nisan’da yapılacak seçimli olağanüstü kongreye hazırlanıyor. Genel Başkan Meral Akşener’in aday olmayacağı kongrede TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz ve İstanbul İl Teşkilatı kurucu üyesi  Kemal Orkun Yekdeş; liderlik için yarışacak. Ancak kongrenin Aydın ve Dervişoğlu’nun kıyasıya mücadelesiyle geçeceği öne sürülüyor. Kulislerde ise kongrede kim başkan seçilirse seçilsin “seçim hezimetinin toparlanamayacağı” ve partinindağılma sürecine gireceği konuşuluyor. Kongre sonrası İYİ Parti’den kopuşların hızlanacağı ve Meclis’teki koltuk sayısının da istifalar nedeniyle azalacağı öngörülüyor. Ayrıca partililer de “Akşener gitsin” diyenler ile “Akşener’siz olmaz” diyenler olmak üzere ikiye ayrılmış durumda. Kurmaylar arasında Akşener’in Dervişoğlu’nu desteklediğine ilişkin iddiaların ise Dervişoğlu’nun adaylığını “olumsuz” etkileyeceği değerlendirmeleri yapılıyor. Akşener’in Dervişoğlu’na desteği de “Dervişoğlu’nun seçilmesi durumunda Akşener’in ‘gölge lider’ olarak partide etkin bir isim olarak siyasi yaşamına devam edebileceği” şeklinde yorumlanıyor.  

İKİNCİ TURA KALABİLİR

Başkan adayları, kongre tarihi yaklaştıkça delegelerle temaslarını yoğunlaştırılıyor. Delegelerden bazıları telefonla aranıp “Hangi adayı destekliyorsunuz?” anketleri yapıldığını da belirtiliyor. Adaylar, sıkışık kurultay takvimi belirlemesi nedeniyle, delegelere ulaşmak için çok kısıtlı zaman bulabildiklerini kaydediyor. Kurultayın “aceleye” getirildiğine yönelik eleştiriler de kulislerde konuşulmaya devam ediyor. Partinin il ve ilçe teşkilatlarının Aydın’ı, genç partililerin ise Akalın’ı destekleyeceği öngörülüyor. Öte yandan genel başkanlık seçiminin ikinci tura kalacağı değerlendirmesi de yapılıyor.


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