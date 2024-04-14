Meral Akşener, İsmail Saymaz'ı takipten çıkardı: 'Halbuki aday değildim'

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Koray Aydın, Mehmet Tolga Akalın ve Uğur Poyraz'ın yanı sıra gazeteci İsmail Saymaz'ı takipten çıkardı. Saymaz, "Halbuki aday da değilim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 14:33
Meral Akşener, İsmail Saymaz'ı takipten çıkardı: 'Halbuki aday değildim'
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Koray Aydın, Mehmet Tolga Akalın ve Uğur Poyraz'ın yanı sıra gazeteci İsmail Saymaz'ı takipten çıkardı. Saymaz, "Halbuki aday da değilim" dedi.

Akşener'in ayrıca İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ı da takipten çıkardığı görüldü.

İSMAİL SAYMAZ'I DA TAKİPTEN ÇIKARDI

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz, Akşener'in kendisini de takipten çıkardığını belirtti.

Saymaz, "Meral Akşener, beni de takipten çıktı. Halbuki aday da değilim" dedi.


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