Meral Akşener, İsmail Saymaz'ı takipten çıkardı: 'Halbuki aday değildim'
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Koray Aydın, Mehmet Tolga Akalın ve Uğur Poyraz'ın yanı sıra gazeteci İsmail Saymaz'ı takipten çıkardı. Saymaz, "Halbuki aday da değilim" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Koray Aydın, Mehmet Tolga Akalın ve Uğur Poyraz'ın yanı sıra gazeteci İsmail Saymaz'ı takipten çıkardı. Saymaz, "Halbuki aday da değilim" dedi.
Akşener'in ayrıca İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ı da takipten çıkardığı görüldü.
İSMAİL SAYMAZ'I DA TAKİPTEN ÇIKARDI
Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz, Akşener'in kendisini de takipten çıkardığını belirtti.
Saymaz, "Meral Akşener, beni de takipten çıktı. Halbuki aday da değilim" dedi.
Meral Akşener, beni de takipten çıktı.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) April 14, 2024
Halbuki aday da değilim. https://t.co/0eoIE8dHHW
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