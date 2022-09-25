Ümit Özdağ paylaşıp kaldırdı: 'İyi ses geliyor mu?'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Trabzon İl Başkanlığına bırakılan bir güneş gözlüğü ile dinlendiklerini ima ettiği Twitter paylaşımını kısa sürede sildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2022 Pazar, 11:28
Ümit Özdağ paylaşıp kaldırdı: 'İyi ses geliyor mu?'
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından partisinin Trabzon teşkilatında dinleme cihazı bulunduğuna dair bir paylaşımda bulundu.

Masa üzerine konulmuş bir güneş gözlüği ve gözlüğün bir sapında 'ses dinleme cihazı' olduğunu ima ettiği cismin yakından çekilmiş fotoğrafını paylaşan Özdağ, "Zafer Partisi Trabzon il başkanlığımızda il başkanımızın masasının üzerine bırakılan güneş gözlüğü. Nasıl ses iyi geliyor mu?" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ, daha sonra ilgili paylaşımı sildi ve yeni bir açıklama da yapmadı.

İşte o paylaşım:

 

 


Ümit Özdağ dinleme Zafer Partisi

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