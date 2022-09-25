Ümit Özdağ: Süleyman Soylu’nun görevden alınması mümkün görünmüyor

25 Eylül 2022 Pazar, 17:12

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ümit Özdağ, Soylu’nun Adalet Bakanlığı ve parti içinde de çok güçlü olduğunu söylerken, "Süleyman Soylu’nun görevden alınması mümkün görünmüyor" yorumunda bulundu.

Özdağ son olarak ise İçişleri Bakanı’nın en büyük gücünün ise "Arşivi" olduğunu iddia etti.

Zafer Partisi lideri Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Süleyman Soylu’nun görevden alınması mümkün görünmüyor. Çünkü Soylu sadece İçişleri değil, Adalet Bakanlığı dahil bir çok bakanlıkta güçlü.Ayrıca istifa haberlerinin yayıldığı gün AK Parti milletvekilleri arasında da fanatik taraftarları olduğunu gördüm. Ama en büyük gücü Arşivi."