Konuşması Saray tarafından sansürlenen TBB Başkanı Erinç Sağkan’dan ilk açıklama

Yayınlanma: 03.09.2023 - 00:20

Güncelleme: 03.09.2023 - 00:21

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı adli yıl açılışında konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, yargı-siyaset ilişkilerini eleştirerek AİHM kararlarının uygulanması ve Can Atalay’ın serbest bırakılması çağrısı yapmıştı. Sağkan’ın söz konusu açıklamaları hem canlı yayınlamamış hem de ajanslara servis edilmemişti.

Sağkan, Tele1'e yaptığı açıklamada ” Benim yaşadığım uygulama Türkiye’de hak ve özgürlüklerin garanti alacak bir anayasanın tartışma zeminin dahi olmadığı gösteriyor” ifadesini kullandı.

‘YENİ ANAYASAYI TARTIŞMA ZEMİNİNİN DAHİ OLMADIĞINI GÖSTERİYOR’

Erdoğan’ın ve Yargıtay Başkanı’nın törende ‘yeni anayasa’ mesajları verdiğini hatırlatan Sağkan şunları söyledi:

“Türkiye’de bir sivil anayasa gündemi var. Belki buradan başlamak gerekebilir. Adli yıl açılışının ev sahibi Yargıtay Başkanlığı’dır ama savunma makamı da oranın misafiri değil ev sahibidir. Savunma makamını temsil eden TBB Başkanı’nın sözlerinin kitleler tarafından duyulmasının istenilmediği, ifade hürriyetinin bu kadar ağır şekilde kısıtlandığı bir ortamda Türkiye’de bir sivil anayasa tartışıp toplumsal uzlaşı sağlayacağız… Benim yaşadığım uygulama Türkiye’de hak ve özgürlüklerin garanti alacak bir anayasanın tartışma zeminin dahi olmadığı gösteriyor.

‘BUNU BİLEREK GİTTİM’

Geçtiğimiz yıl da benzer bir durum yaşanmış ve İletişim Başkanlığı tarafından yayın organlarına sinyal verilmeyerek konuşmamın canlı yayınlanmasının önüne geçilmişti. Bunu bilerek oraya gittim. Yasaklar çok daha fazla merak uyandırır. Acaba ne demiş ki diye insanlar daha çok bakar. Bu görülmüyor herhalde. Biz oranın ev sahibiyiz, tabii ki konuşmamızı yapıp bildiklerimizi dile getireceğiz.”