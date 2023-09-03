Konuşması Saray tarafından sansürlenen TBB Başkanı Erinç Sağkan’dan ilk açıklama

Adli yıl açılışındaki konuşması canlı yayınlanmayan TBB Başkanı Erinç Sağkan “Geçtiğimiz yıl da benzer bir durum yaşanmıştı. Oraya bunu bilerek gittim. Biz ev sahibiyiz, tabii ki bildiklerimizi dile getireceğiz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2023 - 00:20
Konuşması Saray tarafından sansürlenen TBB Başkanı Erinç Sağkan’dan ilk açıklama
Abone Ol google-news

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı adli yıl açılışında konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, yargı-siyaset ilişkilerini eleştirerek AİHM kararlarının uygulanması ve Can Atalay’ın serbest bırakılması çağrısı yapmıştı. Sağkan’ın söz konusu açıklamaları hem canlı yayınlamamış hem de ajanslara servis edilmemişti.

Sağkan, Tele1'e yaptığı açıklamada ” Benim yaşadığım uygulama Türkiye’de hak ve özgürlüklerin garanti alacak bir anayasanın tartışma zeminin dahi olmadığı gösteriyor” ifadesini kullandı.

‘YENİ ANAYASAYI TARTIŞMA ZEMİNİNİN DAHİ OLMADIĞINI GÖSTERİYOR’

Erdoğan’ın ve Yargıtay Başkanı’nın törende ‘yeni anayasa’ mesajları verdiğini hatırlatan Sağkan şunları söyledi:

“Türkiye’de bir sivil anayasa gündemi var. Belki buradan başlamak gerekebilir. Adli yıl açılışının ev sahibi Yargıtay Başkanlığı’dır ama savunma makamı da oranın misafiri değil ev sahibidir. Savunma makamını temsil eden TBB Başkanı’nın sözlerinin kitleler tarafından duyulmasının istenilmediği, ifade hürriyetinin bu kadar ağır şekilde kısıtlandığı bir ortamda Türkiye’de bir sivil anayasa tartışıp toplumsal uzlaşı sağlayacağız… Benim yaşadığım uygulama Türkiye’de hak ve özgürlüklerin garanti alacak bir anayasanın tartışma zeminin dahi olmadığı gösteriyor.

‘BUNU BİLEREK GİTTİM’

Geçtiğimiz yıl da benzer bir durum yaşanmış ve İletişim Başkanlığı tarafından yayın organlarına sinyal verilmeyerek konuşmamın canlı yayınlanmasının önüne geçilmişti. Bunu bilerek oraya gittim. Yasaklar çok daha fazla merak uyandırır. Acaba ne demiş ki diye insanlar daha çok bakar. Bu görülmüyor herhalde. Biz oranın ev sahibiyiz, tabii ki konuşmamızı yapıp bildiklerimizi dile getireceğiz.”


Player Alanı
Erinç Sağkan

İlgili Haberler

TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın sansürlenen konuşmasının tam metni!

TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın sansürlenen konuşmasının tam metni!
Son dakika... Adli yıl açılışında 'Saray' sansürü: TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın konuşması engellendi

Son dakika... Adli yıl açılışında 'Saray' sansürü: TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın konuşması engellendi
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan uyardı: İnternetin kesilmesi milli egemenliğe darbe olur

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan uyardı: İnternetin kesilmesi milli egemenliğe darbe olur

En Çok Okunan Haberler