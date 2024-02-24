Konya'dan sonra Diyarbakır... Sokaklara 'Yaşasın şeriat' pankartları astılar

Yayınlanma: 24.02.2024 - 11:02

Güncelleme: 24.02.2024 - 11:02

Atatürk'e, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve laikliğe meydan okuma gösterilerinin yeni adresi Diyarbakır sokakları oldu. Terör örgütü Hizbullah'a ve HÜDAPAR'a yakınlığı ile bilinen Peygamber Sevdalıları , Diyarbakır'da şehrin birçok noktasına "Yaşasın Şeriat" pankartları astı.

Tarihi sura, caddelere ve üst geçitlere asılan "Yaşasın Şeriat" yazılı pankartların dron aracılığıyla çekilen görüntüleri, derneğin Diyarbakır temsilciliğinin X hesabından paylaşıldı.

Videoda, “Şeriat adalettir, hakikattir, hürriyettir. Yaşasın Şeriat!” yazılı pankartı asan kişilerin kar maskesi taktığı görülürken, yakın çekimlerde söz konusu kişilerin yüzlerinin buzlanması dikkat çekti.

Paylaşımda ayrıca “Şehid Şeyh Said’in torunları, Şeriat’ın gür sedasını bugün Amed’in surlarından haykırdılar. Bizler de bu sedaya tüm nidamızla Lebbeyk diyoruz. Yaşasın Şeriat!” ifadelerine yer verildi.

Geçen günlerde de Konya'da bir grup gerici tarafından sokaklara "Yaşasın Şeriat" yazılamaları yapılmıştı.