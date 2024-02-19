'Şeriat' soruşturması... Avukat Feyza Altun'un gözaltına alınmasına tepki yağdı: 'Küfretmek suç olsaydı hapishaneler trollerle dolar taşardı...'
Sosyal medyada şeriat hakkındaki paylaşımı 'gerekçe gösterilerek' hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına avukat Feyza Altun’a destek yağdı. Altun hakkında açılan etikette çok sayıda destek mesajı paylaşıldı. Öte yandan Altun'un hedef gösterilmesine ve gözaltına alınmasına da tepki yağdı.
Avukat Feyza Altun, bir kullanıcıya yanıt verirken "Şeriate s..kayım" ifadelerini kullandığı için hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alındı.
Altun sağlık kontrolüne götürülürken, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmiyor. Hiçbir zaman da şeriat ile yönetilmeyecek" dedi.
Sağlık kontrolünden geçirilen Altun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
YAŞANANLARA TEPKİ YAĞDI
Altun’un gözaltına alınmasına ise tepki yağdı. “#FeyzaAltunYalnızDeğildir” etiketiyle paylaşım yapanlar, ülkenin şeriat ile yönetilmediğini hatırlatarak tepkilerini dile getirdi.
Paylaşımların bazıları şu şekilde…
Küfretmek suç olsaydı hapishaneler trollerle dolar taşardı… Bu dönemde “suç” muhalif olmak! @feyzaltun #FeyzaAltunYalnızDeğildir— Sedef Kabaş (@SedefKabas) February 19, 2024
Halkı yirmi küsür yıldır her türlü kötülüğe mahkum etmişler, şimdi kalkıp kin ve düşmanlık zırvalaması yapıyorlar.— Mısra ÖZ (@misra_oz) February 19, 2024
Türkiye laik bir ülkedir.
Şeriat isteyenler defolup gidebilir.#FeyzaAltunYalnızDeğildir #TürkiyeLaiktirLaikKalacak
Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Laiktir. Laik kalacaktır. Ve hayvan, çocuk, kadın, erkek, masum canlıların katilleri sokakta cirit atarken gözaltına aldığınız hak savunucusu @feyzaltun elbette yalnız değildir. #FeyzaAltunYalnızDeğildir.— Evrim Kuran (@evrimkuran) February 19, 2024
bin yıldır trol ordularının küfürleri tehditleri altında gazetecilik yapmaya çalışıyoruz… birini bile gözaltına almayanlar bir yanıt tweetine gözaltı kararı çıkartmış… Feyza zaten avukat, çağırsaydınız gelirdi, sorularınızı yanıtlardı… #FeyzaAltunYalnızDeğildir— Özlem Gürses (@OzlemGurses) February 19, 2024
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat @feyzaltun hakkında sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek soruşturma başlattı. Ardından gözaltına alınan Altun, "Evimde arama yapılıyor. Şeref duyarım, korkmuyorum" dedi.#FeyzaAltunYalnızDeğildir https://t.co/0hcsPZKWg3— Eşitlik İçin Kadın Platformu (@esik_platform) February 19, 2024
30 kişi bu ülkenin avukatı @feyzaltun u tutuklamaya mı gitmiş?— selda tokat (@seldatokat) February 19, 2024
kaçarsa tutalım mı demişler? türkiye laiktir diye tweet mi atacağız artık?
oralara mı geldik?#FeyzaAltunYalnızDeğildir
Koskoca Türkiye Cumhuriyetinin adalet sarayında "şeriat" propagandası yapmak suç değil ama Türkiye'nin şeriatla yönetilmeyeceğini savunmak suç! #FeyzaAltunYalnızDeğildir— Yeliz Koray (@YelizzKoray) February 19, 2024
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