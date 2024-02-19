'Şeriat' soruşturması... Avukat Feyza Altun'un gözaltına alınmasına tepki yağdı: 'Küfretmek suç olsaydı hapishaneler trollerle dolar taşardı...'

Sosyal medyada şeriat hakkındaki paylaşımı 'gerekçe gösterilerek' hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına avukat Feyza Altun’a destek yağdı. Altun hakkında açılan etikette çok sayıda destek mesajı paylaşıldı. Öte yandan Altun'un hedef gösterilmesine ve gözaltına alınmasına da tepki yağdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 18:14
'Şeriat' soruşturması... Avukat Feyza Altun'un gözaltına alınmasına tepki yağdı: 'Küfretmek suç olsaydı hapishaneler trollerle dolar taşardı...'
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Avukat Feyza Altun, bir kullanıcıya yanıt verirken "Şeriate s..kayım" ifadelerini kullandığı için hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alındı.

Altun sağlık kontrolüne götürülürken, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmiyor. Hiçbir zaman da şeriat ile yönetilmeyecek" dedi.

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Sağlık kontrolünden geçirilen Altun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

YAŞANANLARA TEPKİ YAĞDI

Altun’un gözaltına alınmasına ise tepki yağdı. “#FeyzaAltunYalnızDeğildir” etiketiyle paylaşım yapanlar, ülkenin şeriat ile yönetilmediğini hatırlatarak tepkilerini dile getirdi.

Paylaşımların bazıları şu şekilde…


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