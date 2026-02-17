Köprü ve otoyolların özelleştirilmesini savunmak Cem Küçük’e kaldı: ‘Köprü satılmıyor, gelirleri satılıyor’

Bloomberg'te 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin ve aynı zamanda bazı otoyolların işletme haklarının özelleştirilmesi iddiası yayımlandı. Söz konusu iddia hakkında herhangi bir yalanlama yapılmadı.

Bunun ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuyu gündeme getirdi. Özel, satış sürecinde İngiliz Ernst & Young firmasına yetki verildiğini, Kanadalı BTY Group'un teknik danışman yapıldığını söyledi.

“600 MİLYON DOLAR GELİR”

Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Satışta yetkiyi İngiliz Ernst & Young firmasına vermişler. Kanadalı BTY Group’u da teknik danışman yapmışlar. 2 köprünün ve 7 otoyolun sadece geçen yılki geliri 600 milyon dolar. Bakım masrafı yüzde 2. Şimdi burayı 3 milyar dolara yani 5 yıllık gelirini peşin almak için altın yumurtlayan tavuğu kesiyorlar.”

Öte yandan, CHP’nin bu özelleştirmelere tepki olarak düzenlediği eyleme polis müdahale etti, eylemin adresi değişti ve 3 kişi gözaltına alındı.

"GAYET İYİ HAREKET"

Tartışmalar sürerken, iktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, sosyal medya hesabından bu ‘özelleştirmeleri’ destekleyen mesajlar paylaştı.

Küçük “Köprü satılmıyor, gelirleri satılıyor. Gayet iyi hareket” ifadelerini kullanırken, bir kullanıcıya verdiği cevapta bu ‘özelleştirmelerin’ kamunun yararına olduğunu savundu. Küçük “Özelleştirme iyi bir şeydir” dedi.