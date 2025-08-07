Kore’de Türk diplomat alkollü şekilde kaza yaptı, olay yerinden kaçtı: Dışişleri kaynaklarından açıklama

Serbestiyet tarafından Türkçeye çevrilen haber Güney Kore’nin Kanal A televizyonunda yayınlandı. Habere göre Türkiye’nin Seul Büyükelçiliğinde Birinci Müsteşar olan Sezai Tolga Şimşir, sedan arabasıyla ilerlerken bir taksiye çarptı. Bunun ardından Şimşir olay yerinden kaçarken, taksi şoförü onu takip etti. Şimşir’in kendisini takip eden taksi şoförünü darp ettiği ve elindeki telefonu almak istediği kameralara yansıdı. Taksi şoförünün olayı polise bildirmesi üzerine, Şimşir’in Türk diplomat olduğu ortaya çıktı.

DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIĞI KULLANDI

Polise diplomat kimliğini gösteren Şimşir, ‘diplomatik dokunulmazlık’ gerekçesiyle alkol testini reddetti. Alkol kokan Şimşir, polis sorgusunda, iki kadeh şarap ve yarım bardak viski içtiğini itiraf etti. Habere göre Kore, olaya ilişkin Türkiye’ye işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye’nin Kore Büyükelçiliği ise Kanal A’nın sorularını yanıtsız bıraktı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Dışişleri kaynakları, “Konu Bakanlığımızın bilgisine gelir gelmez gerekli idari tedbirler ivedilikle alınmıştır” diyerek olayı doğruladı.

İSRAİL’DE DE BİR BÜYÜKELÇİLİK ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda ise Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliğinde bir çalışan, plajda 13 yaşındaki kızların görüntülerini çektiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Bakanlık kaynakları söz konusu kişinin diplomat olmadığını kaydetmiş, üç haftalığına görevlendirildiğini söylemişti. 2021 yılında ise dönemin Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, söz konusu kişinin de bulunduğu fotoğrafı, “Bakanlığımızda birlikte görev yapmaktan onur duyduğumuz 15 Temmuz gazilerimizle” notuyla paylaşmıştı.