Korumalarının silah çektiği kaymakam, Hatay Vali Yardımcılığı’na atandı

12 Ağustos 2022 Cuma, 12:39

Adana’da CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve ailesine 14 Mayıs 2020 tarihinde korumalarının silah çektiği Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararnamesiyle Hatay Vali Yardımcılığı’na atandı.

Bingöl, koronavirüs salgınının Türkiye’de ve dünyada yaygınlık gösterdiği Mayıs 2020’de CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve ailesiyle yaşanan olayla gündeme gelmişti.

Yıldırım’ın, kaymakamlığın pandemi yardımlarının AKP’nin yönetimde olduğu Yüreğir Belediyesi’nin araçlarına yüklenmesine itiraz etmesi üzerine kaymakamlık korumalarıyla arasında tartışma çıkmıştı.

“Kolay gelsin. Hayırdır nereye dağıtıyorsunuz” diye soran Yıldırım, polisleri çağırmıştı. Ancak tartışmanın büyümesi üzerine Kaymakam Bingöl’ün korumaları Yıldırım ve ailesine silah çekmişti. Kaymakam Bingöl’ün şikayeti üzerine Yıldırım ile beraberindeki annesi, babası ve kardeşi gözaltına alınmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HEDEF GÖSTERMİŞTİ

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım'ın annesi, babası ve kardeşi serbest bırakılmıştı. Görevli memura mukavemet ve hakaret suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Eren Yıldırım ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı. Ancak AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in konuya ilişkin açıklama yapmasının ardından savcılık tutuksuz yargılanma kararına itiraz etmiş ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Yakalama kararı üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayla ilgili “Van’da PKK, Adana’da CHP. Saldırı şekli farklı olsa da zihniyetleri aynı” açıklaması yapmıştı.

Yakalama kararını öğrenen Yıldırım, teslim olarak mahkeme kararı ile tutuklanmıştı.

Olayda AKP’liler Yıldırım’ın Kaymakam Bingöl’ün korumalarına “saldırdığını” ileri sürerken; CHP ise Kaymakam Bingöl’ün korumalarının Yıldırım ve ailesine silah çektiğini açıklamıştı. Kaymakam Bingöl, olay sonrasında “Organize şekilde dağıtım alanımıza kalabalık bir grup tarafından yapılan fiziki ve sözlü saldırıya, bunun devamında ise daha büyük bir provokasyona bizzat engel olmaya çalıştık. Fiziki saldırı olmaya başladığı andan itibaren koruma polisi arkadaşımız şahsımı ve Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerini korumak için araya girmiş ve darp edilmiştir. Darp raporları mevcuttur" demişti ancak korumaların silah çekmesinden bahsetmemişti.

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde; Yüreğir Kaymakamı Bingöl’ün korumasıyla aile tartışırken, silah çekme ve mermiyi namluya sürme sesiyle, duruma tepki gösteren Yıldırım’ın annesinin “Sen halka silah mı çekiyorsun?” sözleri duyuluyordu.

KARAR DURUŞMASI 6 EYLÜL'DE

Yıldırım, 16 Mayıs 2020 tarihinde tutuklanarak gönderildiği cezaevinden 2 Haziran 2020 tarihinde tahliye olabilmişti. Yıldırım ve kardeşi Deniz Yıldırım hakkında kamu görevlisine “görevi yaptırmamak için direnme” ve “hakaret” iddiasıyla Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Davada, 18 Temmuz 2022 tarihindeki duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak, Deniz Yıldırım’ın beraatını ve Eren Yıldırım ise “görevi yaptırmamak için direnme” ve “hakaret” suçlarından cezalandırılmasını istedi. Davanın 6 Eylül 2022 tarihine ertelendi.