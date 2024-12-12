Korumaya 6, kirletene 4 milyar TL
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, çevre koruma harcama istatistikleri ile bütçeden çevre korumaya ayrılan payı karşılaştırdı. Ortaya çıkan sonuçlara göre gelecek yıl çevre koruma hizmetlerine ayrılan tutarın bütçeye oranı binde 2.
CHP’li Bakırlıoğlu, bu tabloya karşın havanın korunmasına ayrılan payın yüzde 2.7 yani 6 milyar TL olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Soma’da, Elbistan’da termik santrallar çevreye uyum ile ilgili yatırımları yapmıyor, baca gazı filtresi takmıyor. İktidarsa bu santrallere teşvik veriyor. 2023 yılında bu santrallara yapılan teşvik 4 milyar lira. Havayı korumak için harcanan para ise 6 milyar TL, kirletene verdiğimiz teşvik 4 milyar TL. Çevre koruma harcamalarımız AB ortalamasının çok gerisinde. Harcamalar içerisinde kamunun payı düşük. 2025 yılında bütçeden ayrılan tutar bütçenin binde 2’sini geçmiyor.”
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