Korumaya 6, kirletene 4 milyar TL

Yayınlanma: 12.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.12.2024 - 04:00

CHP’li Bakırlıoğlu, bu tabloya karşın havanın korunmasına ayrılan payın yüzde 2.7 yani 6 milyar TL olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Soma’da, Elbistan’da termik santrallar çevreye uyum ile ilgili yatırımları yapmıyor, baca gazı filtresi takmıyor. İktidarsa bu santrallere teşvik veriyor. 2023 yılında bu santrallara yapılan teşvik 4 milyar lira. Havayı korumak için harcanan para ise 6 milyar TL, kirletene verdiğimiz teşvik 4 milyar TL. Çevre koruma harcamalarımız AB ortalamasının çok gerisinde. Harcamalar içerisinde kamunun payı düşük. 2025 yılında bütçeden ayrılan tutar bütçenin binde 2’sini geçmiyor.”