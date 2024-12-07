Köy Kanunu düzenlemesine bir tepki de TMMOB’den

Yayınlanma: 07.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.12.2024 - 07:24

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na geniş yetkiler ve yurttaşların mülkiyetine doğrudan müdahale hakkı veren “Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’de 247 kabul, 73 ret oyu ile geçti. Kabul edilen 26 maddelik torba yasada bulunan “imar hakkı aktarımı” uygulamasıyla özel kişilerin mülkiyetindeki taşınmazların kamuya devredilmesi mümkün olacak. Teklifin TBMM’den geçmesi sonrası Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Genel Sekreteri Dinçöz Cumhuriyet’e konuştu.

İmar kuralları içerisinde imar planı ile bir hak oluşturma yöntemi bulunmadığına değinen Dinçöz, “İmar hakkı aktarımı adı altında getirilen değişiklikle parsel özelinde ek imar hakkı kazandırılması anayasaya aykırıdır. Getirilen değişiklik imar düzenini bozacağı gibi, mülkiyet hakkının da gaspı söz konusu olabilir” uyarısında bulundu.

Dinçöz, “Ayrıca 6306 sayılı yasa ile getirilen uygulamalara benzer bir uygulama getirilerek, sadece afet riski altındaki alanlar değil, bu defa her parsel üzerinde mülkiyet hakkına müdahale edilebilecek bir yöntem belirlendiği görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Düzenlemedeki 9. maddeye de değinen Dinçöz, “Söz konusu yasalarla değişik kamu kurum ve kuruluşlarına verilen görev ve yetkilerin eylemsel işlevlerine son verilmesine ve bu görev ve yetkilerin bakanlıkta merkezileşmesine olanak tanındığı görülmektedir” dedi.

‘UCU AÇIK DENETİM’

Bu değişiklik başta ruhsat ve yapı kullanım izni olmak üzere birçok düzenlemede birden çok anayasal sorunu beraberinde getireceğinin altını çizen Dinçöz, ‘ucu açık bir denetim öngörülmesi Anayasa’ya aykırıdır” ifadelerini kullandı.