KPSS'den sonra PAEM! Murat Bakan, "Güvenlik sağlanana kadar sınav açmayın" çağrısı yaptı

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:59

Polislik sınavları için soru kitapları hazırlayan ‘Kariyer Hocam’ adlı yayın, ‘Misyon Koruma Deneme’ kitabındaki soruların 26 Haziran 2022’deki Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 7’nci dönem sınavında çıktığını, sınavdaki soruların 32’sinden 18’inin aynı, 14’ünün de benzer olduğunu duyurmuştu. Akıllara KPSS'nin iptaline yol açan skandalı getiren olay üzerine CHP'den de bir çağrı açıklaması geldi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuya dair açıklama yaptı. PAEM sınavındaki soruların da bir sınava hazırlık kitabından aynen alınmış olmasının son KPSS’de yaşanan skandalla aynı skandal olduğunu söyleyen CHP’li Bakan şu ifadeleri kullandı:

“Her yıl milyonlarca insan, meslekleri ve kariyeri için kamunun açtığı sınavlara hazırlanıyorlar. Büyük emek ve çaba sarfetiyorlar. Maddi manevi yıpranıyorlar. Ancak sonuçta hem emeklerinin karşılığını alamıyorlar hem de büyük bir adaletsizliğe maruz kalıyorlar. KPSS ile ilgili skandal ortaya çıktığında, sosyal medya hesabımdan bir paylaşım yapmış ve son 7 yıldır PAEM sınav sorularının neden açıklanmadığını, saklananın ne olduğunu, bu sınavda da KPSS skandalında olduğu gibi birebir benzerlikler çıkabileceğinden mi endişe ettiklerini sorgulamıştım. Bugün görüyoruz ki PAEM-7 sınavında da aynı skandal söz konusu. Sınavdaki soruların bazıları, ‘Kariyer Hocam’ adlı yayına ait bir sınava hazırlık kitabından aynen alınmış. Yani KPSS’deki skandal PAEM-7’de de yaşanmış. Birebir aynı skandal! Üstelik soruların alındığı kitabı hazırlayanlar, 18 sorunun birebir, 14 sorunun da çok benzer geldiğini övünerek bizzat kendileri duyuruyor."

"SINAVI İPTAL EDİN, GÜVENLİK SAĞLANANA KADAR YENİ SINAV YAPMAYIN"

Sözkonusu Youtube videosu için "Öyle gurur duymuşlar ki ‘PAEM-7’den Önce Biz Sorduk!’ yazarak paylaşmışlar" diyen CHP'li Bakan, PAEM-7'nin de KPSS gibi iptal edilmesi gerektiğini belirterek şöyle dedi:

"Kamu sınavlarının güvenliği sağlanmalı, gerekirse -herkesin hakkı saklı kalmak koşuluyla- sınav güvenliği sağlanana kadar sınav açılmamalı. Ve en önemlisi son yıllarda yapılan tüm sınavlar bağımsız bir kurul tarafından incelenmeli. Sınavlardaki usulsüzlükler tespit edilmeli, bu usulsüzlükleri yapanlar hukuk karşısına çıkarılmalı.”



