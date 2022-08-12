Eylül'de yenilenecek KPSS için soru havuzunun silineceği tartışma yarattı

12 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

ÖSYM’de 38 yıl boyunca soru hazırlama sürecinde yer alan Prof. Dr. Ali Demirsoy, soru taslaklarının incelenmesi sırasında kullanılmayacak soruların arşivlendiğini söyledi. Bu soruların havuza dahil edilmediğini aktaran Demirsoy, “Ancak ilk sorular kadar kaliteli olmayabilir” dedi.

"İYİ İNCELENMELİ"

Demirsoy, “Konusuna hâkim olan bir uzman, kısa sürede soru hazırlayabilir. Ancak bir virgül ya da ‘ve/veya’ yanlış yazılırsa bile o soru iptal edilir. Bu bir risk. Bu nedenle sorular iki, üç ay boyunca en az 15-20 kez, üstelik farklı gözlerle kontrol edilir. Aceleye gelmiş bir sınavda tehlike büyüktür” diye konuştu. Demirsoy, yeni kadro oluşturulacak olmasına ilişkin de “Seçilecekler iyi incelenmeli. Çocuk oyuncağı değil bu” ifadelerini kullandı.