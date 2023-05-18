Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş duyurdu: Yurttaşlar ‘nakit avans’ için esnafa gidiyor

Yayınlanma: 18.05.2023 - 17:59

Güncelleme: 18.05.2023 - 18:11

Merkez Bankası (MB), 16 Mayıs’taki değişiklikle ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet zorunluluğu getirmişti. Belirli bir limitin üzerindeki kredi kartlarıyla nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırmıştı. Merkez Bankası bu düzenlemeyle yurttaşların yoğun altın ve nakit talebini baskılamayı hedefliyor.

Menkul kıymet zorunluluğuyla birlikte çoğu banka, pazartesi gününden itibaren kredi kartından nakit avansı kapattı.

"KANUNEN YASAK"

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter’dan şunları yazdı:

“Bugün çok ilginç bir şey yaşadık. Müşteriler elinde kredi kartıyla gelip ‘POS’tan şu kadar çekip bize nakit verir misiniz, komisyonu da neyse alın’ demeye başladı. Dikkat ettim birçok esnafa gelen giden olmuş.

Yani müşteri bankadan çekim yapamadığı için kredi kartıyla, bize gelip bu şekilde para ihtiyacını sağlamaya çalışıyormuş. Bu durum yasal değil. Sadece bu örnekten çıkarım yaparsak durum gerçekten hiç iyiye gitmiyor. ‘Karşılığı olmayan alışveriş yapılmadan para vermek zaten kanunen yasak’ diyoruz.”